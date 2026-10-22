Có 200 triệu tiết kiệm, chia thế nào để vừa có lãi, vừa dễ xoay xở lúc cần?

3 cách gửi tiết kiệm thông minh với số tiền 200 triệu đồng

Cách 1: Chia 50 triệu, 50 triệu và 100 triệu đồng

Với người có thu nhập ổn định và đã có quỹ dự phòng riêng, có thể chia 200 triệu đồng thành ba khoản: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 1 - 3 tháng, 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng và 100 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng.

Ưu điểm của cách này là các khoản tiền đáo hạn vào những thời điểm khác nhau. Nếu phát sinh nhu cầu chi tiêu sau vài tháng, người gửi có thể sử dụng khoản ngắn hạn khi đến kỳ đáo hạn mà không cần tác động đến khoản dài hạn.

Trong trường hợp chưa cần sử dụng tiền, khoản đáo hạn có thể được tái tục hoặc chuyển sang kỳ hạn khác tùy kế hoạch tài chính. Tuy nhiên, lãi suất khi tái tục có thể thay đổi theo biểu lãi suất tại thời điểm đó.

Cách chia này phù hợp với người gửi tiết kiệm muốn duy trì một phần tiền có thời gian quay vòng ngắn, đồng thời dành phần lớn khoản tích lũy cho mục tiêu dài hạn hơn.

Cách 2: Chia thành 4 sổ, mỗi sổ 50 triệu đồng

Nếu muốn quản lý tiền chi tiết hơn, người gửi có thể chia thành bốn sổ, mỗi sổ 50 triệu đồng, với các kỳ hạn 3, 6, 9 và 12 tháng.

Cách làm này giúp phân bổ thời điểm đáo hạn, hạn chế tình trạng toàn bộ khoản tiền đều bị ràng buộc trong cùng một kỳ hạn. Khi một sổ đến hạn, người gửi có thể quyết định sử dụng tiền, tái tục hoặc chuyển sang kỳ hạn phù hợp hơn với nhu cầu lúc đó.

Chẳng hạn, nếu dự kiến có khoản chi lớn trong vài tháng tới, người gửi có thể ưu tiên giữ khoản sắp đáo hạn ở trạng thái linh hoạt thay vì tiếp tục gửi dài hạn.

Dù vậy, chia nhỏ sổ không mặc nhiên giúp nhận lãi cao hơn. Lợi ích chính là dễ quản lý và chủ động hơn khi cần sử dụng tiền. Người gửi cũng nên kiểm tra mức tiền gửi tối thiểu, cách trả lãi và điều kiện của từng sản phẩm trước khi quyết định.

Bạn nên chia tiền gửi tiết kiệm thành nhiều phần, lựa chọn kỳ hạn phù hợp

Cách 3: Giữ lại 20 - 30 triệu đồng làm quỹ dự phòng

Nếu 200 triệu đồng là toàn bộ khoản tiền tích lũy hiện có, việc dành một phần làm quỹ dự phòng có thể quan trọng hơn cố gắng gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền.

Ví dụ, có thể giữ 20 - 30 triệu đồng trong tài khoản thanh toán hoặc hình thức gửi tiết kiệm linh hoạt, phần còn lại gửi theo các kỳ hạn phù hợp. Khoản dự phòng giúp xử lý những chi phí phát sinh mà không phải vội rút tiền trước hạn.

Số tiền cần giữ lại phụ thuộc vào mức chi tiêu thiết yếu, độ ổn định của thu nhập và trách nhiệm tài chính của mỗi người. Một nguyên tắc phổ biến là xây dựng quỹ dự phòng tương đương 3 - 6 tháng chi phí thiết yếu. Với người làm việc tự do, thu nhập thất thường hoặc đang nuôi con nhỏ, khoản dự phòng có thể cần lớn hơn.

Nếu chưa có quỹ dự phòng, người gửi nên ưu tiên xây dựng khoản này trước khi khóa phần lớn tiền vào kỳ hạn dài.

Những lưu ý trước khi gửi tiết kiệm

Trước khi gửi 200 triệu đồng, người tiêu dùng nên xác định thời điểm có thể cần sử dụng tiền. Khoản dự kiến dùng trong vài tháng tới nên được giữ ở hình thức linh hoạt hơn, trong khi phần tiền chưa cần đến có thể cân nhắc kỳ hạn dài hơn.

Một điểm quan trọng khác là điều kiện rút trước hạn. Theo quy định hiện hành, khi rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, phần tiền rút trước hạn thường chỉ được hưởng mức lãi suất tối đa bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng áp dụng cho khoản tiền đó; cách xử lý phần tiền còn lại phụ thuộc sản phẩm và điều kiện gửi. Vì vậy, cần hỏi rõ ngân hàng về khả năng rút một phần và cách tính lãi trước khi mở sổ.

Mức chênh lệch lãi suất cũng cần được nhìn nhận bằng số tiền thực tế. Với 200 triệu đồng, chênh lệch 0,2 điểm phần trăm mỗi năm tương đương khoảng 400.000 đồng tiền lãi trong một năm, nếu số dư và điều kiện tính lãi không đổi. Khoản chênh lệch này có thể không đáng để đánh đổi sự linh hoạt nếu người gửi có khả năng cần tiền sớm.

Với 200 triệu đồng, không có một cách chia tiền phù hợp với tất cả mọi người. Người đã có quỹ dự phòng có thể ưu tiên kết hợp các kỳ hạn để tối ưu tiền lãi; người chưa có khoản dự trữ riêng nên dành một phần tiền dễ tiếp cận. Quan trọng nhất là lựa chọn cách gửi phù hợp với kế hoạch chi tiêu, thay vì chỉ chạy theo mức lãi suất cao nhất.