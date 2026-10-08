Có 20 năm làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, đã được nghỉ hưu?

Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 về chính sách nghỉ hưu trước tuổi của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế đối với công chức, viên chức và người lao động quy định như sau:

Tư vấn về BHXH, BHYt tới đồng bào vùng dân tộc.

- Đối tượng có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động ban hành bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thì còn được hưởng các chế độ sau.

Trong trường hợp này, chị bạn sinh tháng 6/1978, có 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì tuổi nghỉ hưu quy định tại phụ lục II là tháng 7/2032, nếu lao động nữ đáp ứng các điều kiện về tinh giảm biên chế thì thời điểm mà lao động nữ có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm là từ tháng 7/2032 trở đi.