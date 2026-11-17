Được biết, cá là thực phẩm giàu đạm, ít calo và cung cấp nhiều dưỡng chất. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành ăn hai khẩu phần hải sản mỗi tuần, trong đó có cá. Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Samantha Cassetty đánh giá cao cá mòi và cho rằng có thể dùng cá đóng hộp nếu khó mua cá tươi. Theo bà, xét trên cùng khối lượng, cá mòi đóng hộp thậm chí có thể cung cấp nhiều dưỡng chất hơn cá hồi.

Omega-3 trong cá mòi có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ. Bên cạnh đó, một hộp cá mòi có thể cung cấp lượng canxi tương đương một ly sữa. Cá mòi cũng giàu vitamin D tự nhiên, dưỡng chất góp phần duy trì chức năng miễn dịch và sức khỏe xương.

Xét trên cùng khối lượng, cá mòi đóng hộp thậm chí có thể cung cấp nhiều dưỡng chất hơn cá hồi. Ảnh minh họa

Với tim mạch, omega-3 có thể giúp giảm triglyceride trong máu. Nồng độ triglyceride cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Axit béo này cũng có thể giúp tăng cholesterol HDL và giảm huyết áp. Một số nghiên cứu ghi nhận omega-3 có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch.

Trong một chế độ ăn lành mạnh, cá mòi có thể cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ của trẻ, từ thai kỳ đến giai đoạn bú mẹ và thời thơ ấu. Một tổng quan nghiên cứu năm 2022 ghi nhận omega-3 có thể hỗ trợ trí nhớ, khả năng học tập và lưu lượng máu lên não. Với sức khỏe mắt, chế độ ăn giàu omega-3 từ cá mòi, cá hồi có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và tăng nhãn áp. Một số nghiên cứu cũng đề cập khả năng giảm các triệu chứng khô mắt như cộm, nhạy cảm với ánh sáng và nhìn mờ.

Cá mòi cung cấp protein, magie, canxi và vitamin D, những dưỡng chất cần thiết cho hệ cơ xương. Vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi. Một hộp cá mòi chứa khoảng 23 g protein. Khi được tiêu hóa, protein cung cấp các axit amin để xây dựng, duy trì và phục hồi mô cơ. Protein, magie và kẽm trong cá mòi cũng có thể góp phần duy trì đường huyết ổn định.

Cá mòi cung cấp protein, magie, canxi và vitamin D, những dưỡng chất cần thiết cho hệ cơ xương. Ảnh minh họa

Cá mòi sốt cà chua là một cách kết hợp chất béo trong cá với lycopene, chất chống oxy hóa có trong cà chua. Chất béo giúp cơ thể hấp thụ lycopene tốt hơn. Cá mòi cũng có thể đem hấp hoặc kho nhạt, hạn chế chiên rán ở nhiệt độ quá cao vì nhiệt có thể làm biến đổi các axit béo.

Xương cá mòi có thể mềm sau khi nấu kỹ. Khi chuẩn bị món cá cho trẻ nhỏ, có thể dùng thìa tán phần thịt và xương để kiểm tra độ mềm. Người cao tuổi có vấn đề ở thực quản hoặc phản xạ nuốt kém nên ưu tiên các món cá nấu mềm nhuyễn, chẳng hạn súp hoặc cháo, để giảm nguy cơ hóc xương.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Dân trí)