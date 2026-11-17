CNN dẫn thông tin tình báo của Mỹ đưa tin Iran đang lên kế hoạch tấn công quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump bằng cách sử dụng vũ khí hóa học hoặc “bom bẩn”, trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về những mối đe dọa từ Tehran nhằm vào quan chức chủ chốt của Mỹ. Những người nắm rõ thông tin cho biết tình báo Mỹ thu thập được các chi tiết cụ thể về kế hoạch, bao gồm địa điểm và mục tiêu dự kiến.

Những thông tin tình báo này thúc đẩy cơ quan chức năng và người dân Mỹ đẩy nhanh việc triển khai biện pháp ứng phó. Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis thông tin chính phủ đang “theo dõi mọi mối đe dọa tiềm tàng”, song khẳng định hiện chưa có mối đe dọa nào được đánh giá là đáng tin cậy đối với an ninh quốc gia.

Nhà Trắng. (Ảnh: Getty)

Gần đây, Iran cũng đưa ra lời đe dọa nhằm vào hai sĩ quan hải quân Mỹ, cáo buộc họ chỉ đạo cuộc tấn công vào trường học ở Minab khiến ít nhất 123 trẻ em thiệt mạng. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng được sơ tán khỏi nhà riêng và chuyển đến căn cứ quân sự sau khi xuất hiện thông tin về mối đe dọa từ Iran.

Quan chức Mỹ ghi nhận thông tin tình báo mới nhất, trong bối cảnh Washington vốn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì các cuộc tiếp xúc với Tehran, đồng thời phải đối mặt với sức ép kinh tế do xung đột và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz gây ra. Theo nguồn tin thân cận được CNN dẫn lời, Tehran đang tích cực lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào người dân ngay trên lãnh thổ Mỹ.

“Việc Iran có thực sự sở hữu đủ nhân lực để triển khai kế hoạch này hay không vẫn là vấn đề còn nhiều tranh cãi”, một nguồn tin nói với CNN.

Nhiều quan chức Mỹ cũng thảo luận về những biện pháp nhằm đối phó với nguy cơ trên. Theo báo cáo, âm mưu của Iran nhằm vào những quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức. Cùng với đó, Tehran cố gắng tìm cách tấn công quan chức Mỹ trong thời gian họ công tác ở nước ngoài.

Không giống bom hạt nhân, bom bẩn không tạo ra vụ nổ thông qua phản ứng phân hạch hạt nhân. Thay vào đó, loại vũ khí này kết hợp chất nổ thông thường với vật liệu phóng xạ nhằm phát tán chất phóng xạ ra môi trường, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn.

Theo nhiều chuyên gia, sức công phá từ vụ nổ có thể gây chết người, trong khi vật liệu phóng xạ phát tán mới là yếu tố tạo ra nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng lâu dài.