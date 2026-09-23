CNN, MS NOW và Politico kiện chính quyền Trump sau khi bị cấm vào Nhà Trắng

CNN, MS NOW và Politico ngày 21/9 cùng khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại tòa án liên bang ở Washington D.C., sau khi các phóng viên của ba cơ quan này bị cấm tiếp cận Nhà Trắng.

Một phóng viên của MS NOW đang phát sóng từ một góc phố bên ngoài khuôn viên Nhà Trắng (Ảnh của Getty Images)

Theo Reuters, các hãng truyền thông cho rằng quyết định của chính quyền Trump đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Các nguyên đơn đồng thời đề nghị tòa án ban hành lệnh hạn chế tạm thời nhằm ngăn chính quyền thực thi lệnh cấm trong thời gian vụ kiện được xem xét. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 23/9.

Động thái pháp lý diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cấm CNN, MS NOW và Politico tiếp cận Nhà Trắng. Sau đó, vào ngày 19/9, các phóng viên của ba đơn vị này thực sự bị từ chối cho vào khuôn viên Nhà Trắng khi đến làm việc.

Trong tuyên bố chung, CNN, MS NOW và Politico cho rằng Nhà Trắng đã thu hồi quyền tác nghiệp của các nhà báo mà không có thông báo hay quy trình phù hợp, đồng thời cho rằng lý do đằng sau quyết định là sự không hài lòng của chính quyền đối với nội dung đưa tin.

Các hãng truyền thông khẳng định vụ kiện nhằm bảo vệ nguyên tắc rằng chính phủ không được quyết định báo chí nên đưa tin hay xuất bản nội dung gì. Họ cũng lập luận rằng việc tiếp tục duy trì lệnh cấm có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện công việc của các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump trước đó cáo buộc ba cơ quan truyền thông thường xuyên đưa tin tiêu cực về ông và chính quyền. Ông cũng cho rằng các bài viết mà ông phản đối chứa thông tin sai lệch và gây tổn hại đến chính quyền.

Sau khi biết về vụ kiện, ông tiếp tục công kích các hãng truyền thông trên mạng xã hội và cho rằng quyền tiếp cận Nhà Trắng không nên được dành cho những cơ quan mà ông cáo buộc là đưa tin giả.

Trump cũng từng cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm các cơ quan truyền thông bị đưa vào danh sách hạn chế.

Những phát biểu này hiện có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc tranh luận pháp lý, bởi phía các hãng truyền thông lập luận rằng chính quyền đã áp dụng biện pháp hạn chế dựa trên quan điểm và nội dung đưa tin của họ. Reuters cho biết đơn kiện tập trung vào vấn đề liệu chính quyền có thể loại một cơ quan báo chí khỏi hoạt động đưa tin tại Nhà Trắng vì không hài lòng với nội dung mà cơ quan đó xuất bản hay không.

Các hãng truyền thông dựng gian hàng trên khuôn viên Nhà Trắng (Ảnh của Getty Images)

Tranh chấp không chỉ dừng lại ở CNN, MS NOW và Politico.

Ngày 21/9, các mạng truyền hình lớn của Mỹ gồm ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC ra tuyên bố chung nhấn mạnh rằng công chúng có quyền được tiếp cận thông tin chính xác và độc lập về hoạt động của chính phủ.

Trong khi CNN dự kiến đảm nhận nhiệm vụ đưa tin chung về chuyến đi của Tổng thống Trump tới New York, các mạng truyền hình khác đã không cử nhóm thay thế CNN sau khi Nhà Trắng ngăn CNN thực hiện nhiệm vụ này. CNN sau đó không còn tham gia nhóm truyền hình đưa tin về chuyến đi của Tổng thống đến New York trong ngày 21/9.

Đây là một động thái đáng chú ý bởi các mạng truyền hình lớn của Mỹ từ lâu đã phối hợp chia sẻ nguồn lực và hình ảnh khi đưa tin về các hoạt động của tổng thống. Việc một đơn vị bị loại khỏi vòng luân phiên khiến các mạng còn lại phải cân nhắc cách phản ứng mà không trực tiếp thay thế vị trí của CNN.

Trong khi đó, các phóng viên của CNN chuyển sang tác nghiệp từ khu vực bên ngoài Nhà Trắng. Hình ảnh các phóng viên đứng trên vỉa hè công cộng để truyền hình trực tiếp trở thành biểu tượng mới của cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa Nhà Trắng và giới truyền thông.

Đây không phải lần đầu chính quyền Trump có động thái hạn chế quyền tiếp cận của một cơ quan truyền thông. Trước đó, Associated Press từng bị hạn chế tiếp cận một số khu vực như Phòng Bầu dục và chuyên cơ Air Force One sau tranh cãi liên quan đến cách hãng thông tấn này sử dụng tên gọi "Vịnh Mexico". AP đã khởi kiện chính quyền và vụ việc vẫn đang được giải quyết.

Cuộc tranh chấp hiện tại với CNN, MS NOW và Politico có điểm khác biệt đáng chú ý: các nguyên đơn cho rằng họ bị loại khỏi Nhà Trắng vì nội dung đưa tin mà chính quyền không hài lòng. Trong hồ sơ kiện, các hãng truyền thông lập luận rằng việc mất quyền tiếp cận đã ngay lập tức ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hoạt động thu thập thông tin và đưa tin của họ. Họ đề nghị tòa án can thiệp khẩn cấp để khôi phục quyền tiếp cận.

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý bởi CNN, MS NOW và Politico vốn là những cơ quan truyền thông hoạt động độc lập và có những cách tiếp cận khác nhau đối với tin tức chính trị. Tuy nhiên, trong vụ kiện lần này, ba đơn vị cùng đứng chung trong một hồ sơ pháp lý.

Ảnh: REUTERS

Cuộc đối đầu vì thế không còn chỉ xoay quanh việc một vài phóng viên có được bước qua cổng Nhà Trắng hay không. Tâm điểm của tranh chấp đang chuyển sang câu hỏi lớn hơn: chính phủ có thể kiểm soát quyền tiếp cận của báo chí đến mức nào, đặc biệt khi lý do được đưa ra liên quan trực tiếp đến nội dung đưa tin?

Tòa án liên bang tại Washington D.C. sẽ phải xem xét những lập luận này trong phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 23/9. Kết quả của vụ kiện có thể trở thành một diễn biến đáng chú ý trong mối quan hệ vốn nhiều căng thẳng giữa chính quyền Trump và giới truyền thông Mỹ.

Trong lúc chờ phán quyết, cuộc tranh chấp vẫn tiếp tục diễn ra tại Nhà Trắng. Và lần này, thay vì chỉ là câu chuyện về quyền tiếp cận của CNN, MS NOW hay Politico, vụ việc đang đặt ra cuộc tranh luận rộng hơn về ranh giới giữa quyền quản lý của chính phủ và quyền tác nghiệp độc lập của báo chí.

Ảnh: REUTERS