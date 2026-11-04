CNN dự báo Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện

Thượng nghị sĩ Cộng hòa tái đắc cử ở bang Florida

Chính trị gia đảng Cộng hòa Ashley Moody chính thức đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Angie Nixon, qua đó giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện và tiếp tục làm thượng nghị sĩ đại diện cho bang Florida. Bà Moody được bổ nhiệm vào vị trí này sau khi Thống đốc Florida Ron DeSantis lựa chọn bà thay thế ông Marco Rubio, người rời Thượng viện để đảm nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ năm 2025.

Từng giữ chức Tổng chưởng lý bang Florida, bà Moody sẽ tiếp tục đảm nhiệm phần nhiệm kỳ còn lại kéo dài 2 năm của ông Rubio, bắt đầu từ năm 2022.

Người ủng hộ reo hò khi theo dõi kết quả bầu cử. (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ

Theo dự báo của Ban Phân tích Bầu cử CNN (CNN’s Decision Desk). Đây được xem là một thắng lợi lớn đối với đảng này, bởi họ sẽ nắm quyền chủ động triển khai chương trình giám sát và có thể điều tra trên diện rộng nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cập nhật của CNN.

Kết quả bầu cử cũng mở ra cơ hội để ông Hakeem Jeffries đi vào lịch sử với tư cách người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên, trước khi chính thức đảm nhiệm cương vị này, ông vẫn cần giành được sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện sau khi Quốc hội khóa mới triệu tập.

Những kết quả đáng chú ý khác trong cuộc đua vào Thượng viện: Tại bang Nam Carolina, ứng viên Đảng Dân chủ Annie Andrews được CNN dự báo sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm Darline Graham.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc Đảng Dân chủ giành lại một ghế tại bang mà Đảng Cộng hòa đã nắm giữ trong gần 30 năm qua.

Bên cạnh đó là những dấu mốc lịch sử trong cuộc bầu cử. Cũng theo dự báo của Ban Phân tích Bầu cử CNN, ứng viên Đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms sẽ trở thành nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ cho chức Phó Thống đốc bang New York, Adrienne Adams, phát biểu tại một buổi tiệc đêm bầu cử của Đảng Dân chủ. (Ảnh: Reuters)

Một loạt chính trị gia thuộc phe cấp tiến (progressives), trong đó có ít nhất 5 thành viên của tổ chức Những người Xã hội Dân chủ Mỹ (Democratic Socialists of America - DSA), cũng sẽ gia nhập hàng ngũ các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ vào tháng 1 tới, sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử diễn ra tối 3/11.

Trong số này, có 3 ứng viên giành chiến thắng tại bang New York, gồm hai thành viên DSA là Darializa Avila Chevalier và Claire Valdez, cùng cựu Kiểm toán trưởng thành phố New York Brad Lander.

Cả ba đều giành chiến thắng áp đảo tại các khu vực bầu cử vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ Đảng Dân chủ.

Làn sóng các chính trị gia cấp tiến vượt qua vòng bầu cử sơ bộ và chuẩn bị bước chân vào Hạ viện trong nhiệm kỳ tới cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của cánh tả trong nội bộ Đảng Dân chủ.

Theo CNN, dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa kết thúc nhưng Đảng Dân chủ đã dẫn trước tại nhiều khu vực bầu cử vốn do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

“Nếu là thành viên Đảng Dân chủ, bạn có thể nghĩ rằng: ‘Chúng ta đang khởi đầu đêm bầu cử với vị thế mong muốn. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng’. Còn nếu bạn là thuộc Đảng Dân chủ và đang xem ở nhà thì bạn nên cảm thấy, ừm, hài lòng với kết quả bỏ phiếu sớm”, phóng viên John King của CNN thông tin.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà tham dự sự kiện vận động tranh cử hôm 21/8. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, ông King lưu ý vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận và kêu gọi khán giả tiếp tục theo dõi. “Hãy ở lại với chúng tôi. Chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể khẳng định mọi chuyện đã ngã ngũ”, ông nói.

Trong khi đó, quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đang tổ chức buổi tiếp đón trong đêm bầu cử tại Phòng Đông. Ông Trump gặp gỡ thành viên nội các và cố vấn chính trị để cùng theo dõi kết quả bỏ phiếu.

Những bài đăng của nhà lãnh đạo Mỹ trên mạng xã hội Truth Social cho thấy ông đang không hài lòng khi lên tiếng chỉ trích cách đưa tin về cuộc bầu cử của Fox News.

Trong bối cảnh các điểm bỏ phiếu lần lượt đóng cửa và sự lạc quan của Đảng Cộng hòa dần suy giảm, nhiều quan chức Nhà Trắng khẳng định ông Trump sẽ không tìm cách can thiệp vào tiến trình bầu cử, chẳng hạn như tuyên bố thiết quân luật hoặc thúc giục quan chức từ chối chứng nhận kết quả.

Dù một số người ủng hộ ông Trump và những người phủ nhận kết quả bầu cử công khai kêu gọi Tổng thống sử dụng thiết quân luật trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Trong khi đó, một số đồng minh của ông Trump có mặt tại Phòng Đông đang băn khoăn về mức độ khó khăn mà họ có thể phải đối mặt trong đêm bầu cử. Hiện tại, vẫn chưa rõ ông Trump sẽ tiếp tục tham dự sự kiện này trong bao lâu.

Kết quả các cuộc bầu cử trên khắp nước Mỹ sẽ tiếp tục được cập nhật trong tối 3/11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, một số kết quả có thể phải sang đến ngày 4/11 hoặc muộn hơn mới được xác định, do nhiều bang vẫn cần hoàn tất quá trình bỏ phiếu và quan chức bầu cử bắt đầu công bố số phiếu kiểm đếm.

Tổng kết sau buổi sáng ngày bầu cử giữa kỳ tại Mỹ: Giá xăng dầu xô đổ kỷ lục

Tính đến sau 11h sáng 3/11 (giờ miền Đông Mỹ), cử tri nước này đã có thể trực tiếp đi bỏ phiếu tại tất cả các bang, ngoại trừ Hawaii (dự kiến mở cửa trong chưa đầy một giờ nữa). Cử tri trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông bày tỏ quan tâm đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, nhập cư, chăm sóc sức khoẻ,...

Một số trục trặc đã xảy ra với máy bỏ phiếu tại hạt Westchester, bang New York - địa bàn bầu cử cạnh tranh quan trọng. Trong khi đó, tình trạng ngập lụt tại Florida buộc nhiều điểm bỏ phiếu phải di dời.

Những diễn biến đáng chú ý khác bao gồm việc Bộ Tư pháp triển khai giám sát viên bầu cử đến một số thành phố và hạt lớn, cũng như các bang chiến trường; cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện vận động cho ứng viên Dân chủ,...

(Ảnh minh hoạ)

Đặc biệt, dù giá nhiên liệu tại các trạm xăng đã giảm trong những ngày và tuần gần đây, giá xăng thường bình quân toàn quốc tại Mỹ vẫn ở mức 4,15 USD/gallon trong ngày 3/11, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

Theo phân tích của CNN dựa trên dữ liệu AAA từ năm 2000, đây là mức giá xăng cao nhất từng ghi nhận trong ngày bầu cử giữa kỳ hoặc tổng thống tại Mỹ. Kỷ lục trước đó là 3,80 USD/gallon vào năm 2022, thời điểm lạm phát dưới thời Tổng thống Joe Biden chạm mức cao nhất trong 4 thập niên.

Dù vậy, nếu điều chỉnh theo lạm phát, giá xăng hiện không còn ở mức quá cao so với lịch sử. Trong ngày bầu cử năm 2012, giá xăng sau khi điều chỉnh theo lạm phát từng vượt 5 USD/gallon trên toàn nước Mỹ.

Đối với dầu diesel - loại nhiên liệu thiết yếu đối với hoạt động vận tải và nhiều ngành kinh tế - giá bình quân toàn nước Mỹ ngày 3/11 lên tới 6,29 USD/gallon, vượt xa kỷ lục 5,35 USD/gallon ghi nhận trong ngày bầu cử năm 2022. Đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm phát.

Theo Đại học Brown, giá xăng và dầu diesel tăng cao đã khiến người tiêu dùng Mỹ tốn thêm khoảng 151 tỷ USD kể từ khi chiến sự Iran bắt đầu, tương đương hơn 1.100 USD mỗi hộ gia đình.

Thông điệp của ông Trump trước cử tri: Nước Mỹ đang “nóng” trở lại

Thông điệp cuối cùng của Tổng thống Donald Trump gửi tới cử tri trong ngày bầu cử là dưới sự lãnh đạo của ông, nước Mỹ trở thành một quốc gia “đang lên”, được các nhà lãnh đạo thế giới tôn trọng, bất chấp tỷ lệ ủng hộ thấp trong nước.

“Chúng ta phải tiếp tục giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Hiện giờ chúng ta đang rất vĩ đại”, ông Trump nói với chương trình Fox & Friends sáng 3/11.

“Các bạn thấy giá dầu hôm qua giảm 10 USD, một mức giảm kỷ lục. Eo biển Hormuz nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của chúng ta nhờ lệnh phong tỏa hải quân. Mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp. Mọi người lại tôn trọng chúng ta”, ông nói. Ông Trump cũng nhắc đến một số chính sách trong dự luật “One Big Beautiful Bill”, trong đó có quy định miễn thuế đối với tiền tip.

Trong khi ông Trump ca ngợi giá dầu giảm, giá xăng tại Mỹ lại lập kỷ lục trong ngày bầu cử, với mức trung bình toàn quốc là 4,15 USD/gallon đối với xăng thường và 6,29 USD/gallon đối với dầu diesel, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

Giá nhiên liệu là một trong những mối quan tâm lớn của cử tri Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Một số điểm bỏ phiếu gặp sự cố

Theo CNN, các điểm bỏ phiếu trên khắp hạt Westchester, bang New York, đang gặp sự cố.

Tổng chưởng lý bang Letitia James cho biết trên mạng xã hội X rằng văn phòng của bà đang theo dõi sự cố liên quan đến hệ thống máy quét phiếu tại Westchester, đồng thời phối hợp với các cơ quan bầu cử cấp bang và địa phương để tìm giải pháp khắc phục.

Phiếu bầu mẫu. (Ảnh: Reuters)

Bà khẳng định cử tri tại Westchester vẫn có thể yên tâm điền và nộp phiếu tại các điểm bỏ phiếu. “Lá phiếu của các bạn vẫn sẽ được kiểm đếm”, bà nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Hội đồng Bầu cử hạt Westchester, hiện cử tri tại địa phương nằm ngay phía bắc thành phố New York được hướng dẫn điền phiếu, sau đó bỏ vào các túi màu cam dành cho trường hợp khẩn cấp để chờ kiểm đếm vào cuối ngày.

Người phát ngôn của Hạ nghị sĩ Mike Lawler, nghị sĩ Cộng hòa đang đối mặt với cuộc đua sít sao tại khu vực bầu cử bao gồm hạt Westchester, cũng cho biết hiện không có máy nào tiếp nhận được phiếu bầu.

Những cuộc đua Thượng viện đáng chú ý

(Ảnh minh hoạ)

Tại Michigan, ứng viên Dân chủ Abdul El-Sayed tập trung chỉ trích chi phí sinh hoạt tăng cao, kêu gọi cử tri ủng hộ chính sách của mình. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa Mike Rogers nhấn mạnh cuộc đua là cuộc chiến về định hướng và tương lai đất nước, đồng thời chỉ trích đối thủ.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico kêu gọi cử tri đoàn kết để đánh bại giới tỷ phú và giành lại bang, đồng thời chỉ trích đối thủ Ken Paxton cùng tỷ phú Elon Musk, người đã đóng góp hơn 168 triệu USD cho chiến dịch của Paxton. Ngược lại, Paxton nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ lối sống của người dân Texas và cho rằng chính sách của mình sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho cử tri.

Tại Alaska, ứng viên Dân chủ Mary Peltola bác bỏ liên quan đến cáo buộc ê-kíp vận động một người trùng tên Dan Sullivan tranh cử nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan mô tả bang này là “tuyến phòng thủ của tự do”, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đua đối với quyền kiểm soát Thượng viện.

Tại Kansas, ứng viên Dân chủ Adam Hamilton lạc quan trước các kết quả thăm dò và hy vọng trở thành nghị sĩ Dân chủ đầu tiên của bang giành ghế Thượng viện kể từ năm 1932.

Tại Maine, ứng viên Dân chủ Troy Jackson vận động tại Portland, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins trong cuộc đua có thể quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện.

Tại South Carolina, ứng viên Dân chủ Annie Andrews kết thúc chiến dịch bằng cuộc vận động tại Charleston. Cuộc đua trở nên đáng chú ý khi bang này vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, với ông Trump từng giành chiến thắng cách biệt gần 18 điểm phần trăm năm 2024. Andrews cũng ngầm chỉ trích đối thủ Darline Graham, người được bổ nhiệm vào Thượng viện sau khi anh trai qua đời.

Các ứng viên tăng tốc vận động trong ngày cuối cùng

Người dân Mỹ đi bỏ phiếu.

Tối 2/11, các ứng viên trên khắp nước Mỹ tổ chức những cuộc vận động cuối cùng nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri. Cuộc bầu cử lần này được xem như một phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump sau hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.

Sau chiến dịch vận động dồn dập tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đưa ra thông điệp cuối cùng trước cử tri tại khu vực hồ Reflecting Pool ở thủ đô Washington. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông dành khoảng 24 phút nói về các dự án cải tạo tại thủ đô. Tổng thống Trump cũng không tỏ ra quá lạc quan về kết quả bầu cử.

“Vì một lý do nào đó, tổng thống đương nhiệm thường không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức trong lần này”, ông Trump nói.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa

Cử tri tại nhiều bang của Mỹ bắt đầu bỏ phiếu, nối tiếp hàng triệu người đã tham gia bỏ phiếu sớm. Dữ liệu bỏ phiếu trước ngày bầu cử phần nào cho thấy mức độ tham gia của cử tri so với các kỳ bầu cử trước. Những điểm bỏ phiếu đầu tiên dự kiến đóng cửa lúc 18h (giờ miền Đông).

Người dân Mỹ bỏ phiếu sớm vào ngày 1/11. (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ cần giành thêm 3 ghế để kiểm soát Hạ viện và 4 ghế để giành đa số tại Thượng viện. Theo kết quả tổng hợp thăm dò của CNN, đảng này hiện dẫn trước đảng Cộng hòa 9 điểm phần trăm trong khảo sát về lựa chọn đảng của cử tri đối với Quốc hội. Chiến lược phân chia lại địa giới bầu cử của đảng Cộng hòa cũng sẽ được kiểm chứng trong cuộc bầu cử lần này. Đảng này đồng thời phải bảo vệ các ghế Thượng viện tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ mạnh mẽ phe Cộng hòa.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triển khai khoảng 1.000 nhân viên giám sát tại cả 50 bang. Trong khi đó, lệnh khẩn cấp trên diện rộng nhằm ngăn chặn nhiều biện pháp can thiệp quyết liệt của Bộ Tư pháp đối với các quan chức bầu cử vẫn có hiệu lực sau khi được một tòa phúc thẩm khôi phục.