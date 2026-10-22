CNBLUE tái xuất với album mới

Ngày 21/10, CNBLUE đã phát hành toàn bộ các ca khúc thuộc album phòng thu tiếng Nhật thứ 8 “FULL CIRCLE” trên nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Sản phẩm đánh dấu màn trở lại của ban nhạc trong mùa thu năm nay, mang đến cho người hâm mộ những giai điệu mới kết hợp với phong cách rock đặc trưng đã làm nên tên tuổi của nhóm.

Album gồm 10 ca khúc, nổi bật là bài hát chủ đề “360°” cùng những sáng tác mới như “DEVIL”, “Ender”, “Pebbles” và “Swim Across The Sea”.

Bên cạnh đó, album còn tập hợp các ca khúc từng được phát hành trước đó gồm “Jinsei Sanka”, “Countdown”, “Shintouya” và “Slow motion”, cũng như phiên bản tiếng Nhật của “A Sleepless Night” – ca khúc chủ đề trong mini album tiếng Hàn thứ 10 “X” của nhóm.

Sự kết hợp giữa các sáng tác mới và những bài hát quen thuộc mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, đồng thời thể hiện sự phát triển trong phong cách của CNBLUE.

Ảnh: FNC Entertainment

Đặc biệt, ca khúc chủ đề “360°” do trưởng nhóm Jung Yong Hwa sáng tác, truyền tải thông điệp về hành trình mà CNBLUE đã trải qua, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước mà không do dự. Bài hát mang đậm tinh thần rock mạnh mẽ, kết hợp giữa giai điệu giàu cảm xúc và nguồn năng lượng đặc trưng của ban nhạc.

Trong video âm nhạc được công bố trước khi album ra mắt, ba thành viên xuất hiện giữa những cấu trúc hình tròn độc đáo, mang đến màn trình diễn đầy năng lượng.

Giọng hát mạnh mẽ nhưng không kém phần cảm xúc của Jung Yong Hwa hòa quyện cùng những đoạn guitar ấn tượng, trong khi tiếng trống dồn dập của Kang Min Hyuk và âm bass chắc khỏe từ Lee Jung Shin tạo nên tổng thể âm nhạc sôi động, cuốn hút.

CNBLUE hiện hoạt động với đội hình ba thành viên gồm Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk và Lee Jung Shin. Kể từ khi ra mắt, nhóm đã từng bước khẳng định vị thế trong làng nhạc Hàn Quốc và quốc tế nhờ khả năng biểu diễn trực tiếp, kỹ năng chơi nhạc cụ cùng phong cách âm nhạc riêng biệt.

Những năm gần đây, ban nhạc tiếp tục duy trì sức hút khi thường xuyên góp mặt tại các sân khấu và lễ hội âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

Ảnh: CN Blue

Song song với việc phát hành album mới, CNBLUE cũng chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ Nhật Bản thông qua chuyến lưu diễn mùa thu. Nhóm sẽ mở màn bằng hai đêm diễn tại Tokyo vào ngày 2 và 3/11, trước khi tiếp tục biểu diễn tại Aichi vào ngày 17 và 18/11, rồi đến Osaka vào ngày 24 và 25/11. Chuyến lưu diễn gồm tổng cộng sáu buổi biểu diễn tại ba thành phố lớn của Nhật Bản.

Ngoài ra, vào ngày 26/11, CNBLUE sẽ có sân khấu biểu diễn chung với ban nhạc rock nổi tiếng Nhật Bản UVERworld tại nhà thi đấu LaLa TOKYO-BAY ở Chiba. Sự kiện hứa hẹn mang đến màn kết hợp đáng chú ý giữa hai ban nhạc, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của CNBLUE tại thị trường âm nhạc Nhật Bản.

Với album “FULL CIRCLE” cùng chuỗi hoạt động biểu diễn sắp tới, CNBLUE cho thấy nỗ lực duy trì bản sắc âm nhạc và không ngừng làm mới mình sau nhiều năm hoạt động, tiếp tục khẳng định sức hút của mình trên toàn thế giới.