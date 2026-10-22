CNBLUE khởi đầu chương mới tại xứ sở hoa anh đào

Vào lúc nửa đêm ngày 21/10, CNBLUE đã chính thức ra mắt toàn bộ các ca khúc trong album phòng thu tiếng Nhật thứ tám, mang tên FULL CIRCLE, trên các nền tảng phát trực tuyến âm nhạc, đánh dấu sự trở lại của nhóm trong mùa Thu năm nay.

Album này được xây dựng dựa trên những cung bậc cảm xúc phức tạp mà nhóm đã trải qua trong suốt nhiều năm qua, từ vô số cuộc gặp gỡ và chia ly, những khoảnh khắc hân hoan, cho đến những nỗi niềm tiếc nuối còn đọng lại. Nhìn lại hành trình đã qua, với biết bao trang nhạc được viết nên cùng những màn trình diễn trên khắp các sân khấu thế giới, các thành viên cùng chiêm nghiệm về chặng đường mình đã đi, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước cùng người hâm mộ.

Thông điệp cốt lõi mà album truyền tải là: việc quay trở lại điểm xuất phát sau khi hoàn thành một vòng tròn trọn vẹn không phải là kết thúc, mà chính là khởi đầu cho một chương mới. Với tinh thần đó, FULL CIRCLE cho thấy sự sẵn sàng của CNBLUE trong việc thực hiện một bước tiến mới hướng tới một tương lai đầy ẩn số.

Album bao gồm nhiều ca khúc đa dạng, trong đó có bài hát chủ đề 360° cùng các sáng tác mới như DEVIL, Ender, Pebbles và Swim Across The Sea. Tuyển tập gồm 10 ca khúc này cũng bao gồm những bài hát đã được phát hành trước đó như Jinsei Sanka, Countdown, Shintouya và Slow motion, cùng với phiên bản tiếng Nhật của A Sleepless Night, ca khúc chủ đề từ mini album tiếng Hàn thứ 10 của nhóm, X. Bằng cách kết hợp các tác phẩm này với chất nhạc rock đặc trưng, album đã làm nổi bật phạm vi âm nhạc phong phú của CNBLUE.

Ca khúc chủ đề 360°, tác phẩm do Jung Yong Hwa sáng tác, nhìn lại hành trình đã qua của nhóm, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục tiến về phía trước mà không chút do dự.

Trong video âm nhạc được phát hành trước khi album ra mắt, các thành viên mang đến màn trình diễn đầy năng lượng giữa những cấu trúc hình tròn, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đầy lôi cuốn. Giọng hát sắc bén nhưng giàu cảm xúc của Jung Yong Hwa hòa quyện cùng những đoạn riff guitar gai góc. Trong khi đó, tiếng trống mạnh mẽ của Kang Min Hyuk và âm bass dày dặn của Lee Jung Shin tạo nên nền tảng nhịp điệu vững chắc, mang đến một chất âm đầy uy lực và gắn kết.

CNBLUE, ban nhạc gồm ba thành viên: Jung Yong Hwa, Kang Min Hyuk và Lee Jung Shin đã khẳng định vị thế của một nhóm nhạc dày dạn kinh nghiệm thông qua các màn trình diễn trực tiếp và năng lực âm nhạc ấn tượng, cả tại Hàn Quốc lẫn quốc tế kể từ khi ra mắt.

Thời gian gần đây, nhóm tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của mình trên các sân khấu và lễ hội âm nhạc trong nước cũng như nước ngoài. Nhân dịp phát hành album mới, CNBLUE cũng sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật Bản thông qua chuỗi buổi biểu diễn trực tiếp.

Nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn mùa Thu tại Tokyo vào ngày 2 và 3/11, tiếp nối bằng sáu đêm diễn, tại ba thành phố: Aichi (ngày 17 và 18/11) và Osaka (ngày 24 và 25/11). Ngoài ra, vào ngày 26/11, CNBLUE sẽ tham gia một buổi biểu diễn chung cùng ban nhạc rock Nhật Bản UVERworld, tại LaLa arena TOKYO-BAY ở Chiba.