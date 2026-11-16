CNBC: Công ty mẹ của Facebook bị phạt 887 triệu USD

Theo CNBC, Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italy kết luận Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram và Threads đã truy cập ảnh và video của khoảng 20 triệu người dùng Android tại nước này thông qua một tính năng trên ứng dụng Facebook.

Khoản phạt 805 triệu euro (887 triệu USD) vừa được Cơ quan Bảo vệ dữ liệu cá nhân Italy đưa ra với Meta Platforms Ireland Limited, đơn vị thuộc tập đoàn Meta. Vụ việc một lần nữa đặt vấn đề về cách các nền tảng công nghệ tiếp cận dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi kho ảnh và video trên thiết bị di động chứa lượng lớn thông tin riêng tư của người dùng.

Tính năng chia sẻ ảnh trở thành tâm điểm điều tra

Tâm điểm vụ việc là tính năng quét và tự động đề xuất đăng nội dung từ thư viện trên thiết bị di động. Theo cơ quan chức năng Italy, tính năng này đã trở thành “vỏ bọc” để Meta khai thác dữ liệu người dùng mà không có sự đồng thuận rõ ràng. Đây là điểm đáng chú ý bởi quyền truy cập thư viện ảnh trên thiết bị cá nhân liên quan trực tiếp đến phạm vi dữ liệu mà một nền tảng có thể tiếp cận. Khi lượng người dùng bị ảnh hưởng lên tới khoảng 20 triệu, vấn đề không còn dừng ở một tính năng riêng lẻ mà trở thành rủi ro đáng kể về quản trị dữ liệu và tuân thủ pháp lý đối với Meta.

Trước kết luận của cơ quan chức năng, Meta cho biết tập đoàn có thời hạn 60 ngày để vô hiệu hóa tính năng theo quy định và phải xin phép người dùng trước khi tiếp cận kho lưu trữ cá nhân.

Meta khẳng định người dùng đã cấp quyền

Meta không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng Italy. Người phát ngôn của tập đoàn cho biết công ty sẽ kháng cáo, đồng thời phản đối quyết định và cho rằng mức phạt đưa ra là “không tương xứng”.

Theo Meta, đây chỉ là “một tính năng đơn giản” giúp người dùng dễ dàng chia sẻ ảnh và video trên Facebook. Tập đoàn khẳng định tính năng chỉ hoạt động khi người dùng đã cấp quyền trên thiết bị và họ hoàn toàn có thể thay đổi quyền này trong phần cài đặt. Như vậy, tranh luận giữa hai bên tập trung vào cách xác định sự đồng thuận của người dùng và phạm vi quyền truy cập dữ liệu mà tính năng này được phép thực hiện.

Rủi ro pháp lý không dừng ở vụ việc hiện tại

Cuộc điều tra được cơ quan chức năng Italy khởi động từ năm 2025. Kết quả điều tra cũng làm rõ rằng hành vi truy cập dữ liệu bị kết luận là trái phép không bao gồm việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện các mô hình AI. Đây là điểm Meta cũng nhiều lần phủ nhận.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn đặt Meta trước yêu cầu phải điều chỉnh cách thức tiếp cận dữ liệu cá nhân tại thị trường Italy. Với các nền tảng sở hữu lượng người dùng lớn, quyền truy cập dữ liệu trên thiết bị cá nhân không chỉ là vấn đề về tính năng sản phẩm mà còn gắn với nghĩa vụ tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.