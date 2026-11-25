Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC và ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội ký kết hợp tác, thúc đẩy triển khai nền tảng Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam. Ảnh: CMC.

Theo CMC, Clex được phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam, có khả năng phân tích ngữ cảnh, suy luận pháp lý và dẫn chiếu nguồn để người dùng kiểm chứng thông tin.

Nền tảng gồm hai dòng sản phẩm: Clex GOV dành cho cơ quan Nhà nước và Clex ENTERPRISE dành cho doanh nghiệp.

Đối với cơ quan Nhà nước, Clex hỗ trợ tra cứu, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản, rà soát các quy định có dấu hiệu mâu thuẫn, chồng chéo, đồng thời hỗ trợ cán bộ xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với doanh nghiệp, nền tảng cung cấp các tính năng tra cứu pháp luật, rà soát hợp đồng, tích hợp văn bản nội bộ, theo dõi thay đổi chính sách, đánh giá tác động và nhận diện nghĩa vụ tuân thủ.

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ công vụ

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính cho biết, việc ứng dụng AI trong tra cứu, đối chiếu và rà soát văn bản có thể giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, góp phần bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Thay vì sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng nền tảng hoặc chỉ định đơn vị phát triển, Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn phương án huy động nguồn lực từ doanh nghiệp.

Bộ đã công bố bộ tiêu chí và thành lập Hội đồng đánh giá gồm 31 thành viên là đại diện của 4 bộ, ngành và các chuyên gia. Qua quá trình đánh giá, hai nền tảng đạt yêu cầu, trong đó có Clex. Cả hai đều do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình và triển khai trên hạ tầng trong nước.

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong hoạt động công vụ, Thứ trưởng đề nghị CMC tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm bảo đảm độ chính xác của thông tin, nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Trong đó, dữ liệu pháp luật cần được cập nhật kịp thời, câu trả lời phải nêu rõ căn cứ pháp lý và hiệu lực của văn bản. Trường hợp chưa đủ cơ sở đưa ra kết luận, hệ thống cần thông báo rõ cho người sử dụng.

Thứ trưởng cũng lưu ý AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Cán bộ, công chức vẫn phải kiểm tra kết quả trước khi sử dụng và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, quyết định của mình.

Tính đến ngày 20/11/2026, nền tảng AI hỗ trợ công vụ dùng chung, bao gồm Clex và AI Luật, đang cung cấp hàng trăm nghìn tài khoản hoạt động tại 17 cơ quan Trung ương cấp bộ và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Đặng Văn Tú, Tổng Giám đốc CMC AIX, cho biết Clex được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của cán bộ, công chức trong việc xác định quy định cần áp dụng, kiểm tra hiệu lực văn bản và theo dõi những thay đổi về chính sách.

Ngoài việc được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn thí điểm trong nền tảng AI hỗ trợ công vụ, Clex còn được Bộ Tư pháp lựa chọn tham gia chương trình tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đưa lên Cổng Pháp luật quốc gia.

Nền tảng cũng được tích hợp vào một số công cụ làm việc như Microsoft Word, Hanoiwork của Hà Nội và hệ thống phần mềm đang sử dụng tại Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện sản phẩm, phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị nghiên cứu nhằm nâng cao độ chính xác, tính an toàn và khả năng tiếp cận của nền tảng.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CMC.

Trong khuôn khổ sự kiện, CMC và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu, triển khai Clex và các giải pháp AI trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người dân.