HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HoSE: CMG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 23,29 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 10%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đợt phát hành dự kiến gần 233 tỷ đồng. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026, theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm gần 233 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm dự kiến được sử dụng để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên và tài trợ các dự án trong lĩnh vực giáo dục, trung tâm dữ liệu, sản phẩm an ninh an toàn thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Tập đoàn Công nghệ CMC dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Ảnh minh họa).

Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức được doanh nghiệp đưa ra trong bối cảnh mã CMG đang trải qua giai đoạn không mấy tích cực trên thị trường chứng khoán. Kết phiên 23/11, cổ phiếu này dừng ở mức 16.650 đồng/cổ phiếu, tăng 2,78% so với phiên trước đó và giảm 52% so với đầu năm.

Nếu so với vùng đỉnh khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu thiết lập giữa năm 2024 thị giá CMG hiện đã mất khoảng 72% giá trị. Đáng chú ý, vốn hóa của doanh nghiệp hiện còn khoảng 3.889 tỷ đồng, đưa cổ phiếu về vùng giá thấp nhất trong 5 năm kể từ tháng 7/2021.

Trước đó, trong các phiên từ ngày 17-20/11, cổ phiếu CMG lần lượt mất 1,70%, 2,60%, 2,67% và 2,78%. Qua bốn phiên kể từ 16/11 đến 20/11, thị giá CMG đã giảm từ 17.600 đồng xuống còn 16.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức giảm 8%.

Đến phiên ngày 23/11, cổ phiếu CMG dù có tăng nhẹ nhưng vẫn đang đối diện với áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài khi khối này bán ra 110.500 cổ phiếu, tương đương 1,8 tỷ đồng nhưng chỉ mua vào 49.100 cổ phiếu, tương đương 790 triệu đồng.

Cổ phiếu CMG lao dốc trước sức ép bán ròng của khối ngoại (Ảnh chụp màn hình).

Nếu tính từ đầu tháng 11 đến phiên 23/11, khối ngoại đã bán ròng 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt khoảng 25 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng là phiên thứ 35 liên tiếp khối ngoại bán ròng cổ phiếu CMG.

Việc nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra khiến tỉ lệ sở hữu nước ngoài liên tục lao dốc. Theo dữ liệu ngày 23/11, nhà đầu tư nước ngoài hiện còn nắm giữ khoảng 35,10% vốn điều lệ và room ngoại còn lại lên tới 34,70 triệu cổ phiếu.

Trong cùng diễn biến, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, chỉ mua 219.800 cổ phiếu CMG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký theo phương thức khớp lệnh từ ngày 20/10 đến 17/11.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu CMG do ông Chính nắm giữ tăng từ hơn 2,75 triệu lên gần 2,97 triệu, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 1,181% lên 1,275% vốn điều lệ. Theo giải trình, ông Chính không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2026 (tương ứng quý 2 niên độ tài chính 2026 của CMG), CMG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.579 tỷ đồng, tăng khoảng 6,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh 88% lên hơn 51 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng hơn gấp đôi, lên 41 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 118 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026 (từ ngày 1/4 đến 30/9/2026), CMG ghi nhận doanh thu thuần gần 4.903 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Dù vậy, chi phí tài chính tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, giảm 6%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CMG đạt hơn 11.052 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 930 tỷ đồng, tăng 62%. Ngược lại, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 2.792 tỷ đồng xuống còn gần 2.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng khoảng 50%, lên gần 349 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 6.786 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm tài chính. Trong đó, dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 1.295 tỷ đồng lên 1.564 tỷ đồng, trong khi dư nợ dài hạn giảm nhẹ còn 2.282 tỷ đồng.