CMC mua lại TTL Holdings, hé mở thương vụ cấu trúc vốn tại Tổng công ty Thăng Long

Đại hội đồng cổ đông TTL thông qua phương án chuyển nhượng

Ngày 21/9, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (mã chứng khoán: CVT) đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư mua 99,9% phần vốn góp của các thành viên hiện hữu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư TTL Holdings. Sau khi giao dịch này hoàn tất, TTL Holdings sẽ chính thức trở thành công ty con của CMC.

Trước khi CMC công bố kế hoạch sáp nhập này, TTL Holdings đã có kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông lớn của Tổng công ty Thăng Long - CTCP (mã chứng khoán: TTL). Theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông của Tổng công ty Thăng Long, việc TTL Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ đẩy tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp này tại TTL lên mức từ 25% trở lên.

Để thực hiện giao dịch, Tổng công ty Thăng Long đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho TTL Holdings không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi tỷ lệ sở hữu đạt và vượt các ngưỡng quy định. Kết quả kiểm phiếu công bố ngày 10/09/2026 cho thấy đề xuất này đã được thông qua với gần 13 triệu phiếu tán thành, tương ứng 62,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhóm tán thành bao gồm 17 cổ đông, trong đó ghi nhận số phiếu lớn nhất từ ông Phạm Tuấn Vũ với 10,5 triệu cổ phiếu. Tiếp đó là bà Đồng Diễm Nga My với hơn 2,1 triệu cổ phiếu và bà Bùi Thị Như Quỳnh với hơn 259.000 cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, toàn bộ 6 triệu phiếu không tán thành đến từ hai cổ đông tổ chức là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH). Mỗi tổ chức này sở hữu 3 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết, tổng số phiếu không tán thành tương ứng 28,99%.

Dựa trên kết quả biểu quyết đã được thông qua, giao dịch chuyển nhượng có thể được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên Sở Giao dịch Chứng khoán, hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật. Thời gian thực hiện sẽ căn cứ vào tiến độ công việc và thỏa thuận chi tiết giữa bên bán và bên mua.

Sự luân chuyển dòng vốn giữa các tổ chức liên quan

Tổ chức thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho TTL Holdings trong thương vụ này là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TNG. Đơn vị này hiện đang nắm giữ hơn 21 triệu cổ phiếu TTL, tương đương tỷ lệ sở hữu 50,49% vốn điều lệ của Tổng công ty Thăng Long. Thương vụ chuyển giao cổ phần này thể hiện sự sắp xếp và cấu trúc lại dòng vốn đầu tư giữa các doanh nghiệp có sự liên kết chặt chẽ.

Công ty Cổ phần CMC hiện là công ty con của DNP Holding, một doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tasco, ông Vũ Đình Độ. Bên bán cổ phần là Đầu tư và Xây dựng TNG cũng là một tổ chức có nhiều sự liên kết với hệ sinh thái này. Doanh nghiệp này có quy mô vốn góp 520 tỷ đồng với 7 thành viên. Trong đó, ông Phạm Quốc Khánh là thành viên sở hữu tỷ lệ vốn lớn nhất ở mức 47,21%, tương ứng 245,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Quốc Khánh là nhân sự có thời gian gắn bó lâu năm với DNP Holding từ năm 2014 với tư cách là cổ đông lớn. Ông cũng đồng thời là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần VII Holding, tổ chức hiện đang là cổ đông lớn nhất của Tasco.

Cơ cấu cổ đông của Đầu tư và Xây dựng TNG cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều pháp nhân khác có liên hệ đến DNP Holding và Tasco. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam sở hữu 16,2% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam nắm giữ 9% và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Tasco nắm 6,55%. Việc CMC thâu tóm TTL Holdings và TTL Holdings nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối tại Tổng công ty Thăng Long cho thấy một lộ trình luân chuyển tài sản được tính toán kỹ lưỡng giữa các tổ chức có chung mối liên hệ đầu tư.