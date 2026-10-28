CMC giới thiệu các giải pháp AI tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

Gian hàng CMC thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: PV

Giới thiệu các giải pháp AI hướng tới nhu cầu thực tiễn

Trong khuôn khổ diễn đàn, CMC giới thiệu hệ sinh thái AI C-Product với các sản phẩm, giải pháp gồm CLEX, C-GOV, C-AGENT, CIVAMS, CMC AI Box và CMC AI Vision. Theo doanh nghiệp, các giải pháp này hướng tới hỗ trợ xử lý thông tin, tra cứu tri thức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động trưng bày, trải nghiệm trực tiếp tại gian hàng tạo cơ hội để đại biểu, chuyên gia và khách tham quan tìm hiểu các giải pháp, trao đổi về nhu cầu ứng dụng AI và khả năng hợp tác triển khai. Hiệu quả của từng giải pháp cần được đánh giá trên cơ sở kết quả ứng dụng thực tế, khả năng đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng và mức độ phù hợp với từng lĩnh vực.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp công nghệ tại diễn đàn cũng đặt ra vấn đề rộng hơn: Làm thế nào để AI không chỉ dừng ở trình diễn công nghệ mà thực sự giải quyết được những bài toán cụ thể của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đô thị.

Tự chủ AI: Từ hạ tầng đến năng lực quản trị

Tại phiên chuyên đề “Năng lực tự chủ AI (AI Sovereign)”, ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ CMC TS, cho rằng Việt Nam cần chú trọng hai hướng: Phát triển hạ tầng công nghệ và làm chủ các giải pháp AI do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, phát triển. Trong đó, hạ tầng tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu và hạ tầng truyền dẫn là nền tảng phục vụ nghiên cứu, huấn luyện và triển khai các mô hình AI.

Ông Lê Minh, Giám đốc Công nghệ CMC TS, tham gia thảo luận tại phiên chuyên đề “Năng lực tự chủ AI” trong khuôn khổ Diễn đàn. Ảnh: PV

Cùng với hạ tầng, việc phát triển công nghệ AI trong nước cần gắn với nhu cầu cụ thể của thị trường và xã hội. Theo ông Lê Minh, các giải pháp như trợ lý AI phục vụ lĩnh vực pháp lý là một ví dụ về hướng ứng dụng công nghệ vào những bài toán chuyên biệt.

Tuy nhiên, làm chủ AI không chỉ dừng ở khả năng phát triển công nghệ. Theo đại diện CMC, năng lực kiểm soát dữ liệu, quản trị hệ thống và bảo đảm an toàn cũng là những yếu tố quan trọng. AI cần có cơ chế kiểm soát, nguyên tắc sử dụng và quy định rõ trách nhiệm trong quá trình vận hành, nhất là khi được triển khai ở quy mô tổ chức.

Thực tế này đặt ra yêu cầu xây dựng quy trình kiểm soát đầu ra và cơ chế quản trị phù hợp với từng ứng dụng. Nếu thiếu những điều kiện đó, việc đưa AI vào hoạt động có thể phát sinh rủi ro, ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu quả sử dụng công nghệ.

Để các giải pháp AI đi vào thực tiễn, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng. Cơ quan quản lý cần xác định những bài toán cần giải quyết, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia phát triển và triển khai giải pháp. Ở chiều ngược lại, công nghệ cần được kiểm chứng về khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế, tính an toàn và hiệu quả trước khi mở rộng ứng dụng.

Như vậy, phát triển AI cần được nhìn nhận đồng thời ở cả ba khía cạnh: Năng lực hạ tầng, khả năng làm chủ công nghệ và cơ chế quản trị. Đây là những yếu tố cần thiết để các giải pháp AI phát huy giá trị trong hoạt động kinh tế, quản lý nhà nước và đời sống xã hội.