CMC được xếp vào nhóm nhà cung cấp chủ chốt về AI và điện toán đám mây

Báo cáo đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu.

CMC được ghi nhận trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: CMC

IDC là tổ chức nghiên cứu và tư vấn thị trường công nghệ, cung cấp thông tin thị trường và tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp, tổ chức và giới đầu tư. Việc được xếp vào nhóm Major Players cho thấy CMC nằm trong nhóm nhà cung cấp được IDC đánh giá trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành.

Đây cũng là lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược AI-X của CMC, đặt trí tuệ nhân tạo vào trung tâm hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư và tăng trưởng. Tập đoàn tập trung phát triển các giải pháp kết hợp AI, dữ liệu và điện toán đám mây, đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng ngành.

Ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, CMC phát triển hệ sinh thái C-OpenAI với hơn 25 công nghệ AI lõi, từ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính đến mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý giọng nói. Nền tảng này được ứng dụng trong các giải pháp như Trợ lý ảo pháp lý CLEX, hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tra cứu, đối chiếu và rà soát văn bản pháp luật; và C-Agent – trợ lý ảo AI hỗ trợ dịch vụ công, được phát triển từ kinh nghiệm phối hợp cùng Bộ Công an triển khai trợ lý ảo trên VNeID, giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin pháp luật.

Trong lĩnh vực điện toán đám mây, CMC Cloud được phát triển trên nền tảng hạ tầng số của Tập đoàn, với hệ thống ba trung tâm dữ liệu tại Việt Nam được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế Uptime Tier III. Cung cấp các mô hình Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud, nền tảng giúp doanh nghiệp linh hoạt triển khai hệ thống, quản lý dữ liệu và đáp ứng yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và chủ quyền dữ liệu, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính – ngân hàng.

Bên cạnh đó, CMC có kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ theo ngành và nguồn nhân lực từ hệ sinh thái đào tạo của Tập đoàn. Đây cũng là những nội dung được đề cập trong hồ sơ đánh giá của IDC.

Song song với phát triển công nghệ trong nước, CMC đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường quốc tế thông qua CMC Global. Với năng lực tư vấn công nghệ, phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và mạng lưới triển khai tại nhiều quốc gia, CMC Global tham gia cung cấp các giải pháp công nghệ cho khách hàng quốc tế.

Việc được IDC MarketScape xếp vào nhóm Major Players góp phần bổ sung cơ sở tham chiếu về năng lực của CMC trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành. Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển các giải pháp AI chuyên biệt theo ngành và mở rộng hợp tác tại các thị trường trọng điểm.

Thành lập năm 1993, CMC hoạt động trong năm lĩnh vực chiến lược gồm: Hạ tầng số; công nghệ và Giải pháp; công nghệ mới và công nghệ chiến lược; kinh doanh toàn cầu; giáo dục và Phát triển nhân lực. Tập đoàn có mạng lưới kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, với hơn 10 văn phòng quốc tế tại châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

IDC MarketScape là mô hình nghiên cứu của IDC nhằm đánh giá vị thế cạnh tranh của các nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ trên thị trường. Mô hình xem xét năng lực hiện tại và chiến lược phát triển của từng nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.