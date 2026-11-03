CMC được IDC MarketScape xếp vào nhóm nhà cung cấp chủ chốt về AI và điện toán đám mây

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghệ CMC, doanh nghiệp được xếp vào nhóm “Major Players” trong báo cáo IDC MarketScape: Worldwide Vertical AI and Industry Cloud Professional Services 2026-2027 Vendor Assessment (mã tài liệu US54120926, tháng 10-2026). Báo cáo đánh giá vị thế cạnh tranh, năng lực hiện tại và chiến lược phát triển của các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây chuyên biệt theo ngành trên phạm vi toàn cầu.

Đây là hai lĩnh vực CMC đang tập trung phát triển trong chiến lược AI-X, với định hướng kết hợp AI, dữ liệu và điện toán đám mây để giải quyết nhu cầu cụ thể của từng ngành.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tham quan gian hàng của Tập đoàn Công nghệ CMC tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tháng 10-2026. Ảnh: PV

Trong lĩnh vực AI, CMC phát triển hệ sinh thái C-OpenAI với hơn 25 công nghệ AI lõi, gồm: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, mô hình ngôn ngữ lớn và xử lý giọng nói. Một số ứng dụng được doanh nghiệp giới thiệu gồm CLEX – trợ lý ảo pháp lý hỗ trợ tra cứu, đối chiếu và rà soát văn bản pháp luật; C-Agent - trợ lý ảo hỗ trợ dịch vụ công, giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin pháp luật.

Ở lĩnh vực điện toán đám mây, CMC Cloud cung cấp các mô hình Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud. Hạ tầng của nền tảng này có ba trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, hướng tới đáp ứng yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và chủ quyền dữ liệu của doanh nghiệp, trong đó có lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Bên cạnh năng lực công nghệ, kinh nghiệm triển khai giải pháp theo từng ngành và nguồn nhân lực từ hệ sinh thái đào tạo cũng là những yếu tố được đề cập trong hồ sơ đánh giá của IDC.

Tập đoàn Công nghệ CMC là một trong những đối tác quan trọng trong hợp tác "3 Nhà". Ảnh PV

CMC đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế thông qua CMC Global, với các dịch vụ tư vấn công nghệ, phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống tại nhiều quốc gia. Theo doanh nghiệp, việc được IDC MarketScape xếp vào nhóm “Major Players” là cơ sở để củng cố vị thế trong quá trình tiếp cận khách hàng và đối tác quốc tế.

IDC (International Data Corporation) là tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và công nghệ tiêu dùng, được thành lập năm 1964. IDC MarketScape là mô hình đánh giá vị thế cạnh tranh của các nhà cung cấp công nghệ do tổ chức này xây dựng, dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng, tập trung vào năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ và chiến lược phát triển. Mô hình phân loại các nhà cung cấp thành bốn nhóm: Leaders, Major Players, Contenders và Participants.