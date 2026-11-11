CMC đề xuất phát triển không gian công nghệ và đổi mới sáng tạo 100ha tại Hà Nội

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: CMC

Trong khuôn khổ buổi làm việc có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cùng đại diện Keidanren và các doanh nghiệp Nhật Bản, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC đã chia sẻ định hướng hợp tác của tập đoàn, tập trung vào phát triển công nghệ chiến lược, hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, sau hơn 33 năm phát triển, CMC xác định Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng. Quan hệ hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin mà đang hướng tới nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược.

CMC hiện tập trung vào ba trụ cột: Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi AI; nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược; hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nền tảng để tập đoàn theo đuổi định hướng trở thành doanh nghiệp AI-X toàn cầu, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi AI.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/ Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ định hướng hợp tác công nghệ và đề xuất phát triển không gian đổi mới sáng tạo tại Hà Nội. Ảnh: CMC

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, CMC đề xuất nghiên cứu phát triển một không gian công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô khoảng 100ha tại Hà Nội. Theo định hướng được đưa ra, không gian này sẽ kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, trung tâm R&D, viện nghiên cứu, trường đại học, startup và nhà đầu tư trong cùng một hệ sinh thái.

Điểm đáng chú ý của đề xuất là mở rộng khả năng tham gia của các doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản vào hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Nếu được nghiên cứu và triển khai, mô hình này có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp hai nước kết nối năng lực nghiên cứu với nhu cầu thị trường, thúc đẩy ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Đề xuất của CMC được đặt trong định hướng Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng số, dữ liệu, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, từng bước xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Mở rộng hợp tác AI và hạ tầng số với doanh nghiệp Nhật Bản

Trước đó, ngày 9-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, tập đoàn CMC đã trao hai biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Matsuo Institute và Mitsui & Co., tập trung vào phát triển AI, hạ tầng số, chuyển đổi số và đầu tư công nghệ.

Với Matsuo Institute, hai bên định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ AI và ươm tạo startup. Nội dung hợp tác hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản.

MOU với Mitsui & Co. tập trung vào phát triển hạ tầng AI, chuyển đổi số và đầu tư công nghệ. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, hạ tầng số của CMC với kinh nghiệm đầu tư và mạng lưới đối tác quốc tế của Mitsui & Co. là cơ sở để hai bên tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, CMC cũng giới thiệu hai định hướng công nghệ gồm Trusted AI (AI tin cậy), phát triển trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng có thể kiểm soát; cùng giải pháp ứng dụng AI trong hiện đại hóa các hệ thống công nghệ kế thừa (Legacy System Modernization) cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Gian hàng của Tập đoàn Công nghệ CMC tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia, tháng 10-2026. Ảnh: PV

Đây là những hướng tiếp cận gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nhất là trong quá trình ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và xử lý các hệ thống công nghệ đã được đầu tư từ trước.

Với hơn 33 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, CMC đang đẩy mạnh chiến lược AI-X, phát triển hệ sinh thái tích hợp AI, dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản cho thấy định hướng chuyển dịch của tập đoàn từ cung cấp dịch vụ công nghệ sang tham gia sâu hơn vào nghiên cứu, phát triển giải pháp, đầu tư và làm chủ công nghệ.