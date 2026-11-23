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Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 23/11, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HoSE: CMG) đã thông qua phương án phát hành gần 23,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025, tương ứng tỷ lệ 10%.

Theo phương án được thông qua, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu CMG tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu dự kiến phát hành có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị tính theo mệnh giá gần 232,9 tỷ đồng.

Về thời gian thực hiện đợt trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông sẽ do HĐQT quyết định sau khi CMC nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Chính được ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành.

Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026, theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ. Khoản lợi nhuận này có giá trị hơn 233,2 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng; phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của CMC dự kiến tăng thêm gần 232,9 tỷ đồng. Theo phương án, doanh nghiệp định hướng sử dụng phần vốn điều lệ tăng thêm để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên và phục vụ các dự án trong lĩnh vực giáo dục, trung tâm dữ liệu (Data Center), sản phẩm an ninh, an toàn thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, CMC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 7.270 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 258 tỷ đồng, giảm gần 1%.

Riêng quý 3/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 2.579 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 88,9 tỷ đồng, giảm 1,17%.

Tại ngày 30/9/2026, CMC ghi nhận hơn 1.389 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Trong đó, dự án Không gian sáng tạo CMC tại Hà Nội chiếm phần lớn với hơn 1.252 tỷ đồng, tăng từ khoảng 876 tỷ đồng tại ngày 1/4/2026. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận chi phí tại dự án Không gian sáng tạo CMC ở Hòa Lạc và các hạng mục khác.