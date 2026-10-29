CMA CGM, Nike và Gemadept đưa sà lan điện vào vận chuyển container

Sà lan điện vận chuyển container tại Gemalink đã được đưa vào vận hành

Sà lan kết nối điểm tập kết hàng hóa của Nike tại khu vực trước đây thuộc tỉnh Bình Dương với cảng nước sâu Gemalink tại Cái Mép, trên hành trình khứ hồi dài 180km. Năng lực vận chuyển được thiết kế đạt hơn 50.000 TEU mỗi năm.

Giải pháp kết hợp sà lan điện, hạ tầng sạc chuyên dụng và nguồn điện tái tạo được chứng nhận từ hệ thống điện mặt trời tại Gemalink, nhằm giảm phát thải trong vận tải nội địa và chuỗi cung ứng của Nike.

Sà lan do đội ngũ đóng mới tàu và nghiên cứu, phát triển của CMA CGM phát triển, sử dụng công nghệ pin của CATL, có thể sạc trong khoảng 4 giờ.

Bà Christine Cabau, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách tài sản và vận hành của CMA CGM, đánh giá dự án thể hiện hiệu quả hợp tác giữa hãng vận tải biển, khách hàng và đơn vị khai thác cảng trong triển khai các giải pháp vận tải ít phát thải. CMA CGM hướng tới mở rộng mô hình tại những thị trường và chuỗi cung ứng khác.

Theo bà Cimarron Nix, Giám đốc Phát triển bền vững Nike, dự án hợp tác với CMA CGM và Gemadept giúp đưa đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, giảm tác động môi trường và tăng khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng.

Ông Đỗ Công Khanh, Phó Tổng Giám đốc Gemadept kiêm Chủ tịch Cảng nước sâu Gemalink, nhận định việc kết hợp vận tải điện, hạ tầng sạc và năng lượng tái tạo tại cảng có tiềm năng nhân rộng, góp phần thúc đẩy logistics phát thải thấp tại Việt Nam.

CMA CGM là tập đoàn vận tải và logistics có trụ sở tại Marseille, Pháp. Tại Việt Nam, tập đoàn có 5 văn phòng ở TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Quy Nhơn, với hơn 220 nhân viên; khai thác 29 tuyến dịch vụ tàu hằng tuần, kết nối 7 cảng trên cả nước. Tập đoàn cũng cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức cùng CEVA Logistics.