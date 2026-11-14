CMA Awards: Taylor Swift trở lại biểu diễn sau 13 năm, đánh dấu cột mốc đặc biệt

Ngày 13/11, đài ABC và Hiệp hội Nhạc đồng quê (CMA) chính thức công bố Taylor Swift sẽ trở lại sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải CMA Awards lần thứ 60, diễn ra vào tối 18/11 theo giờ địa phương tại Bridgestone Arena, Nashville. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng tại sự kiện, màn tái xuất của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Taylor Swift sẽ trở lại sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải CMA Awards lần thứ 60.

Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ cũng xác nhận sự góp mặt bằng lời nhắn gửi hóm hỉnh: “Có vẻ như tôi vẫn chưa nói lời giã từ cuối cùng với chất cao bồi của mình đâu! Hẹn gặp mọi người vào ngày 18/11 nhé!” (nguyên văn: “Looks like I haven't yee'd my last haw! See you there Nov. 18!”).

Sự trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ thời điểm Taylor Swift bắt đầu hành trình tại Nashville sau khi phát hành album đầu tay mang tên mình. Cô từng giành giải Horizon Award (nay là New Artist of the Year) tại CMA Awards 2007, trước khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất chiến thắng hạng mục Entertainer of the Year vào năm 2009.

Nashville cũng chính là nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của nữ ca sĩ, trước khi cô mở rộng phong cách âm nhạc và chuyển hướng mạnh mẽ sang nhạc Pop. Lần gần nhất Taylor biểu diễn tại CMA Awards là vào năm 2013, khi cô kết hợp cùng Vince Gill và Alison Krauss trong phiên bản Acoustic của ca khúc Red. Năm 2016, cô cũng từng xuất hiện tại sự kiện với vai trò người trao giải cho tiền bối Garth Brooks.

Màn tái xuất của Taylor Swift trong năm 2026 diễn ra sau khi cô phát hành I Knew It, I Knew You, ca khúc đồng sáng tác cùng Jack Antonoff cho bộ phim hoạt hình Toy Story 5 của Disney và Pixar. Tác phẩm chính thức được đề cử tại CMA Awards năm nay ở hạng mục Single of the Year, đánh dấu sự hiện diện đáng chú ý của nữ ca sĩ trong lĩnh vực nhạc đồng quê sau nhiều năm tập trung vào các dự án nhạc Pop.

Điều này khiến người hâm mộ kỳ vọng Taylor Swift sẽ mang ca khúc lên sân khấu CMA Awards năm nay. Tuy nhiên, ban tổ chức hiện vẫn chưa xác nhận tiết mục mà nữ ca sĩ sẽ trình diễn tại đêm trao giải.

Bên cạnh màn tái xuất của Taylor Swift, CMA Awards lần thứ 60 còn gây chú ý với sự góp mặt của nhiều nữ nghệ sĩ trong danh sách đề cử. Lainey Wilson tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đồng thời đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại hạng mục Entertainer of the Year. Nếu chiến thắng, cô sẽ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên ba lần nhận giải thưởng này, sau hai lần được vinh danh vào năm 2023 và 2024. Bên cạnh đó, cuộc đua năm nay còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nữ đáng chú ý như Ella Langley, Miranda Lambert và Kacey Musgraves ở các hạng mục quan trọng.

Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là Ella Langley với 9 đề cử, trong đó cô lần đầu góp mặt ở hai hạng mục lớn Album of the Year và Entertainer of the Year. Hai sáng tác Choosin' Texas và Be Her được đề cử ở cả hai hạng mục Song of the Year và Single of the Year.

Theo sau Langley là Miranda Lambert với 7 đề cử, trong đó có những đóng góp với vai trò đồng sáng tác và các dự án hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ khác. Kacey Musgraves cũng trở lại đường đua với 5 đề cử, bao gồm Album of the Year và Song of the Year cho ca khúc Dry Spell.

Đêm trao giải cũng sẽ dành thời lượng tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp đặc biệt cho dòng nhạc này, nổi bật là Brooks & Dunn, chủ nhân giải thưởng Willie Nelson Lifetime Achievement Award năm nay. Đặc biệt, CMAs Awards 2026 sẽ có tiết mục tưởng niệm và vinh danh dành cho di sản âm nhạc huyền thoại của Dolly Parton.