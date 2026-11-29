Cloudflare công bố khả năng chạy tập lệnh tùy chỉnh trong Browser Run thông qua các endpoint mới mang tên /Script. Nhà phát triển có thể gửi một hàm JavaScript sử dụng Playwright, Puppeteer hoặc giao thức Chrome DevTools Protocol (CDP). Hệ thống sẽ thực thi đoạn mã trong một Worker cô lập, kết nối với phiên trình duyệt đang hoạt động.

Cloudflare phát hành API cho phép AI điều khiển trình duyệt của người dùng.

Trước đây, việc xây dựng một AI agent có khả năng sử dụng trình duyệt thường đòi hỏi nhiều thành phần: môi trường chạy trình duyệt, lớp điều khiển, cơ chế quản lý phiên, máy chủ thực thi mã và hệ thống trả kết quả cho agent. Nhà phát triển phải tự tổ chức các thành phần này hoặc triển khai chúng trên hạ tầng riêng.

Với API mới, Cloudflare đưa phần thực thi tập lệnh vào dịch vụ Browser Run. Một yêu cầu có thể chứa chuỗi thao tác như mở trang web, tìm kiếm thông tin, nhấn nút, điền biểu mẫu, đọc nội dung và trả về dữ liệu cần thiết.

Điểm quan trọng là nhà phát triển không phải tự triển khai Worker chỉ để chạy một tập lệnh trình duyệt. Cloudflare xử lý việc thực thi trên hạ tầng của mình, trong khi người dùng gửi mã và nhận kết quả qua API.

Hạ tầng cho thế hệ AI biết sử dụng web

Browser Run được Cloudflare định vị như môi trường trình duyệt dành cho AI agent. Dịch vụ cho phép tạo phiên trình duyệt trên mạng lưới toàn cầu của hãng, điều khiển bằng mã hoặc AI, ghi lại phiên làm việc và hỗ trợ con người can thiệp khi cần.

Động thái của Cloudflare cho thấy tương lai các tác nhân AI thay con người thao tác trên trình duyệt web.

Một agent có thể dùng trình duyệt để kiểm tra nội dung trang web, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, thao tác với giao diện hoặc kiểm thử một ứng dụng. Đây là những năng lực quan trọng với các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn thực hiện công việc thay người dùng.

Ví dụ, một agent hỗ trợ thương mại điện tử có thể truy cập trang quản lý đơn hàng, kiểm tra trạng thái giao hàng và tổng hợp những đơn bị chậm. Một agent kiểm thử phần mềm có thể mở trang web, thực hiện các thao tác theo kịch bản rồi trả lại kết quả hoặc ảnh chụp màn hình.

Việc hỗ trợ nhiều thư viện tự động hóa cũng giúp nhà phát triển tận dụng công cụ quen thuộc thay vì phải học một bộ API hoàn toàn mới. Playwright và Puppeteer vốn được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử giao diện và tự động hóa trình duyệt.

Tự động hóa càng mạnh, yêu cầu kiểm soát càng lớn

Việc gom quy trình vào một API giúp giảm độ phức tạp triển khai, nhưng không đồng nghĩa AI agent có thể tự do thao tác trên mọi website. Khả năng truy cập vẫn phụ thuộc quyền xác thực, chính sách của website, cấu hình phiên và giới hạn dịch vụ.

Các tác nhân AI hiện đã có thể thay thế con người mua sắm, thanh toán hoặc thay đổi dữ liệu trên internet.

Rủi ro lớn hơn nằm ở quyền mà agent được cấp. Nếu có thể điền biểu mẫu, đăng nhập, tải dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch, một lỗi trong chỉ dẫn hay nội dung độc hại trên trang web có thể khiến agent hành động ngoài dự kiến. Do đó, những thao tác nhạy cảm như thanh toán, xóa dữ liệu hoặc thay đổi tài khoản cần có cơ chế xác nhận của con người.

Cloudflare đang tham gia cuộc cạnh tranh xây dựng hạ tầng cho AI agent, trong đó trình duyệt trở thành một công cụ thực thi thay vì chỉ là nơi hiển thị thông tin. API mới có thể giúp rút ngắn quá trình phát triển agent, nhưng mức độ hữu ích thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng xử lý lỗi, bảo mật phiên và kiểm soát hành động.

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