Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp vào chiều ngày 28/11/2026.

VIỆT NAM ĐỀ XUẤT BA SÁNG KIẾN

Với cương vịchủ nhà Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, Việt Nam đã cùng các nước thông qua Tuyên bố chung, lấy kết nối hạ tầng, kinh tế và con người làm trọng tâm. Các sáng kiến không dừng ở định hướng, mà là những việc cụ thể, người dân và doanh nghiệp thấy được, đúng tinh thần “Chính phủ kiến tạo và hành động” mà Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cam kết với nhân dân.

Thứ nhất là “Hành lang cảng cạn thông minh”. Các nước sẽ tận dụng những cảng cạn, cảng biển, cửa khẩu mà bốn nước đã có, kết nối thành các tuyến ưu tiên và đẩy mạnh áp dụng thủ tục điện tử. Hàng hóa được thông quan ngay gần nơi sản xuất với tốc độ nhanh hơn, chi phí rẻ hơn.

Thứ hai là “Hành trình di sản CLMV.” Bốn nước cùng chung dòng Mekong và nhiều nét gần gũi về văn hóa, lịch sử nên sẽ cùng làm tour xuyên biên giới. Bước đầu nghiên cứu tuyến Tràng An-Bagan-Luang Prabang-Siem Reap để du khách đến một nước có thể đi cả bốn nước. Sáng kiến là bước triển khai cụ thể cam kết của các nhà Lãnh đạo về “Bốn nước, một điểm đến.”

Thứ ba là Học bổng CLMV 2.0. Việt Nam đã duy trì học bổng cho bạn bè Campuchia, Lào, Myanmar suốt 18 năm. Nay mở rộng sang sau đại học, đào tạo nghề, dạy cả bằng tiếng Anh, để thanh niên bốn nước cùng học, cùng gắn bó.

Trong khuôn khổ CLMV, ba sáng kiến do Việt Nam đề xuất về cảng cạn, du lịch và học bổng được các nước nhất trí thông qua, kỳ vọng góp phần gia tăng thương mại nội khối, củng cố liên kết giữa tiểu vùng và khu vực; đóng góp tích cực vào đào tạo chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: TTXVN

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN MEKONG

Tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Việt Nam đề xuất thương hiệu chung cho nông sản Mekong. Tiểu vùng xuất khẩu nhiều nhưng chưa có thương hiệu mạnh. Có thương hiệu chung, nông sản bán được giá hơn, nông dân hưởng lợi.

Các sáng kiến đều được các nước ủng hộ. Đây là bước đi thiết thực để bốn nước tiến tới cơ sở sản xuất chung, góp phần xây dựng thị trường thống nhất ASEAN.

Hội nghị ACMECS đã thống nhất được phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế thông qua đẩy nhanh lộ trình thể chế hoá Ban Thư ký lâm thời, phát huy hơn nữa vai trò các cơ quan giúp việc và thực hiện các biện pháp để sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS vào hoạt động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng kết quả quan trọng nhất là đã thống nhất được lĩnh vực, định hướng hợp tác mới trong hầu hết lĩnh vực ưu tiên hiện có để phù hợp với bối cảnh và nhu cầu phát triển hiện nay.

Qua đó, góp phần tăng cường kết nối đa phương thức, năng lực cạnh tranh, từng bước định hình trung tâm sản xuất và thị trường chung tại tiểu vùng. Đồng thời, hạn chế những thách thức chung tại tiểu vùng, nhất là thách thức liên quan đến nguồn nước và môi trường.

PHẤN ĐẤU VẬN HÀNH HAI MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM VÀO NĂM 2027

Những kết quả tích cực tại Hội nghị cấp cao lần này mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho phát triển bền vững, bao trùm tại tiểu vùng, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với ASEAN và các khu vực khác.

Ngay sau Hội nghị CLMV và ACMECS, các nước sẽ tập trung cụ thể hóa những định hướng lớn và các cam kết của Lãnh đạo cấp cao trong Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2027-2028 và Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới. Bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ lộ trình, rõ nguồn lực; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, rà soát, đôn đốc triển khai.

Các nước sẽ bắt tay vào triển khai hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất về “Hành lang cảng cạn thông minh CLMV” và “Hành trình du lịch di sản CLMV” phấn đấu đưa các mô hình thí điểm vào vận hành trong năm 2027 và 2028.

Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tích cực cùng các nước triển khai các kết quả Hội nghị, tạo những chuyển biến thực chất trong liên kết kinh tế, nâng cao năng lực tự cường và sức cạnh tranh của cả tiểu vùng.