Chiều 28/12, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Việt Nam phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11. Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 do Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị cấp cao CLMV. Ảnh: Như Ý.

Tham dự các hội nghị lần này có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Đặc biệt, lần đầu tiên, một số đối tác được mời tham dự, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, cùng đại diện các chính phủ, viện nghiên cứu và nhiều tổ chức liên quan.

Hình thành cơ sở sản xuất chung

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp báo quốc tế để thông báo kết quả hai hội nghị. Bộ trưởng cho biết, tại cả hai hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thống nhất tiếp tục phát huy vai trò của CLMV và ACMECS, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của hai cơ chế trong thời gian qua.

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng, thực chất về định hướng hợp tác và phương thức triển khai trong thời gian tới, nhằm tạo ra những bước chuyển biến mới trong hợp tác tiểu vùng.

Toàn cảnh Hội nghị cấp cao CLMV. Ảnh: Như Ý.

Một trong những ưu tiên hàng đầu được thống nhất là tăng cường kết nối chiến lược giữa các quốc gia khu vực, qua đó tạo thêm không gian phát triển mới cho khu vực tiểu vùng sông Mekong. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức chung, đặc biệt là những vấn đề xuyên biên giới.

Cụ thể, tại Hội nghị Cấp cao CLMV, bên cạnh những nội dung hợp tác chung, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh một số định hướng:

Trước hết, là tăng cường kết nối kinh tế và kết nối khu vực. Cả bốn nước đều xác định ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027-2028 là vấn đề kết nối, cụ thể là kết nối các hành lang kinh tế, phấn đấu để CLMV trở thành một trung tâm kết nối của khu vực. Các nhà lãnh đạo giao các bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung trong khu vực CLMV, đồng thời thúc đẩy tiến trình hình thành thị trường ASEAN thống nhất.

Một nội dung rất quan trọng là phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động thông quan, chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình này.

Thứ hai, đổi mới và mở rộng các lĩnh vực hợp tác, nhất là các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới.

Đây là vấn đề được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Nhiều sáng kiến cụ thể đã được đề xuất, trong đó có thúc đẩy kết nối số, áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới và chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị CLMV đã thông qua 2 sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất:

Một là sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước CLMV, nhằm kết nối các cửa khẩu, cảng hàng không, sân bay và cảng biển, tạo nên trung tâm tổng hợp kết nối cơ sở hạ tầng, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Hai là sáng kiến Hành trình di sản bốn nước CLMV, nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa bốn quốc gia. Trước mắt, sáng kiến tập trung kết nối các điểm đến di sản nổi tiếng như Bagan (Myanmar), Luang Phabang (Lào), Tràng An (Việt Nam) và Angkor Wat (Campuchia).

Các nước hoan nghênh chương trình học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh và đào tạo sau đại học.

Các nhà lãnh đạo thống nhất phương thức huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện, khuyến khích doanh nghiệp tham gia tích cực hơn trong quá trình này, trong đó có việc tham gia sớm vào các dự án.

Các bộ trưởng và quan chức cao cấp sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN để xây dựng các chương trình, dự án cho kế hoạch hợp tác trong 10 năm tới.

Sự tham gia của các đối tác quốc tế tại hội nghị lần này cũng thể hiện sự quan tâm và mong muốn đóng góp của cộng đồng quốc tế đối với hợp tác tiểu vùng.

Thúc đẩy các lĩnh vực mới của ACMECS

Tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của ACMECS với tư cách một cơ chế hợp tác tiểu vùng quan trọng, có tính bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị cấp cao ACMECS. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị đã định hướng hợp tác trong thời gian tới trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Myanmar, với trọng tâm là tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới một khu vực ACMECS thông minh và bền vững.

Các nước thành viên thống nhất thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới, đặc biệt là kết nối hạ tầng, chuyển đổi số, cải thiện môi trường hợp tác và quản lý tài nguyên nước, kiểm soát ô nhiễm không khí, hướng tới phát triển bền vững trong khu vực tiểu vùng Mekong.

Tổng thống Myanmar chủ trì Hội nghị cấp cao ACMECS. Ảnh: Như Ý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước thuộc cơ chế ACMECS. Ảnh: Như Ý

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và các điều khoản tham chiếu của Nhóm công tác đặc biệt nhằm rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS. Đồng thời, hoan nghênh những nỗ lực xây dựng kế hoạch tổng thể cho hợp tác ACMECS trong giai đoạn tiếp theo.

Dấu ấn của Việt Nam

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, thông qua việc phối hợp với các nước thành viên tổ chức thành công hai hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác tự cường tự chủ, với mong muốn đóng góp tích cực vào các công việc chung của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo quốc tế sau hai hội nghị. Ảnh: Như Ý

Việt Nam mong muốn cùng các quốc gia phát huy vai trò của các cơ chế đa phương, trước hết là những cơ chế hợp tác tại Đông Nam Á và tiểu vùng Mekong. Qua đó, đưa hợp tác trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, giúp các nước tận dụng tốt những cơ hội, đồng thời ứng phó hiệu quả với thách thức trong thời gian tới. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với giai đoạn hiện nay mà còn hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn của khu vực.

Kết thúc các hội nghị, Việt Nam chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV cho Campuchia; Myanmar chuyển giao vai trò Chủ tịch ACMECS cho Thái Lan trong nhiệm kỳ tiếp theo.