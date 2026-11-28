Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (HNCC CLMV 12) có chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng chung,” tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực và Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho các hợp tác./.