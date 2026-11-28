Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì họp báo - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 28/11, tại Hà Nội, ngay sau khi Hội nghị Cấp cao (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 kết thúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì họp báo thông tin về kết quả hai hội nghị.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Hội nghị CLMV 12 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp. Việt Nam cũng đã phối hợp với Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS - tổ chức Hội nghị ACMECS lần thứ 11 dưới sự chủ trì của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Các hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và lần đầu tiên, một số đối tác, trong đó có các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore cùng các viện nghiên cứu và đại diện các doanh nghiệp đã được mời tham dự.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, điểm nổi bật là qua hai hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thống nhất về việc tiếp tục phát huy vai trò của CLMV và ACMECS. Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá trong thời gian qua, ACMECS và CLMV đã có những đóng góp quan trọng, trước hết là qua việc tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế, giúp thực hiện những mục tiêu của ASEAN, tăng cường quan hệ giữa các nước thành viên, phát triển bền vững lưu vực sông Mekong. Cùng với thời gian, hợp tác đã được mở rộng và nhằm mục tiêu rất lớn, đó là hòa bình, ổn định giữa các nước cùng sự phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân các nước.

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo những bước tiến mới, bứt phá trong hợp tác tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo thống nhất một trong những ưu tiên hàng đầu là tăng cường kết nối chiến lược giữa các nước trong khu vực, qua đó tạo không gian phát triển mới, đặc biệt là tiểu vùng Mekong. Cùng với đó, ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức chung, nhất là những vấn đề được ưu tiên ở cả hai cơ chế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết tại Hội nghị CLMV lần thứ 12, các nhà lãnh đạo thông qua 3 định hướng quan trọng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thông qua 2 sáng kiến của Việt Nam

Thông tin cụ thể về kết quả của Hội nghị CLMV lần thứ 12 với chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng", Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các nhà lãnh đạo đã thông qua 3 định hướng quan trọng.

Thứ nhất, 4 nước đều xác định ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027 - 2028 và những năm tới là vấn đề kết nối, cụ thể là kết nối các hành lang kinh tế và phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu để CLMV trở thành một trung tâm logistics của khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng đã giao cho các bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung của CLMV, thúc đẩy việc hình thành thị trường ASEAN thống nhất. Một điểm quan trọng là cùng phối hợp để tháo gỡ các vướng mắc, ví dụ như về thông quan, chi phí logistics, nhất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình này.

Thứ hai, đổi mới những lĩnh vực hợp tác, nhất là các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới. Đây là vấn đề rất quan trọng được các nhà lãnh đạo trao đổi nhiều và triển khai các sáng kiến cụ thể để thực hiện. Ví dụ, các nhà lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh, phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới hay chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Hội nghị CLMV đã thông qua 2 sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất. Một là Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV. Sáng kiến này hướng tới hình thành các trung tâm kết nối cửa khẩu, sân bay, cảng biển, trở thành những trung tâm tổng hợp trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Sáng kiến thứ hai của Việt Nam là về Hành trình di sản 4 nước CLMV để thúc đẩy du lịch, trước mắt là kết nối những điểm đến như Bagan, Luang Prabang, Tràng An và Angkor.

Hội nghị cũng hoan nghênh chương trình học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào, Myanmar và đang mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề. Trong quá trình trao đổi, các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hai sáng kiến lớn của Việt Nam.

Thứ ba, đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi và rất khuyến khích việc doanh nghiệp tham gia vào quá trình này. Các bộ trưởng và các quan chức cao cấp sẽ làm việc với Ban Thư ký ASEAN để xây dựng các chương trình, dự án cho kế hoạch trong thời gian tới. Mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn và nguồn kinh phí cũng như giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh ở các nước trong khu vực.

ACMECS bổ trợ cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, tại Hội nghị ACMECS lần thứ 11, các nhà lãnh đạo đã nhất trí phải phát huy vai trò của ACMECS là một cơ chế tiểu vùng quan trọng và cũng sẽ bổ trợ cho quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Các nhà lãnh đạo cũng đã định hướng cho tương lai ACMECS trên cơ sở nhiệm kỳ vừa qua của Chủ tịch Myanmar là "tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới một ACMECS thông minh và bền vững".

Các nhà lãnh đạo đã thảo luận các phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, về kỹ thuật số, thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững. Hội nghị cũng thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS.

Kết thúc Hội nghị CLMV 12, Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV sang cho Campuchia. Còn tại Hội nghị ACMECS, Myanmar đã chuyển giao vai trò Chủ tịch ACMECS cho Thái Lan.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, với việc cùng với các nước thành viên tổ chức hai hội nghị lần này, Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, tự cường, tự chủ với mong muốn đóng góp tích cực vào công việc chung của khu vực và quốc tế; đồng thời cùng với các quốc gia phát huy vai trò của các thể chế đa phương, trước hết là thể chế ở ngay chính khu vực Đông Nam Á, ở trong tiểu vùng Mekong.

Qua đó, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên đưa hợp tác này trở thành những động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ những thuận lợi và ứng phó với những thách thức, không chỉ cho giai đoạn hiện nay mà hướng tới những mục tiêu trong thời gian tới.