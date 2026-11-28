Chiều 28/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả hai Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, điểm nổi bật là qua hai hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thống nhất về việc tiếp tục phát huy vai trò của CLMV và ACMECS. Các nhà lãnh đạo cũng đánh giá trong thời gian qua, ACMECS và CLMV đã có những đóng góp quan trọng, trước hết là qua việc tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế, giúp thực hiện những mục tiêu của ASEAN, tăng cường quan hệ giữa các nước thành viên, phát triển bền vững lưu vực sông Mekong.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin về kết quả Hội nghị Cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11.

Cùng với thời gian, hợp tác đã được mở rộng và nhằm mục tiêu rất lớn, đó là hòa bình, ổn định giữa các nước cùng sự phát triển nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân các nước.

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu, thực chất về định hướng ưu tiên hợp tác và phương thức triển khai để tạo những bước tiến mới, bứt phá trong hợp tác tiểu vùng. Các nhà lãnh đạo thống nhất một trong những ưu tiên hàng đầu là tăng cường kết nối chiến lược giữa các nước trong khu vực, qua đó tạo không gian phát triển mới, đặc biệt là tiểu vùng Mekong. Cùng với đó, ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức chung, nhất là những vấn đề được ưu tiên ở cả hai cơ chế.

Đưa CLMV trở thành trung tâm logistic của khu vực

Với chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng", Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các nhà lãnh đạo đã thông qua 3 định hướng quan trọng.

Thứ nhất, 4 nước đều xác định ưu tiên xuyên suốt trong giai đoạn 2027 - 2028 và những năm tới là vấn đề kết nối, cụ thể là kết nối các hành lang kinh tế và phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu để CLMV trở thành một trung tâm logistics của khu vực.

Các nhà lãnh đạo cũng đã giao cho các bộ trưởng nghiên cứu khả năng hình thành cơ sở sản xuất chung của CLMV, thúc đẩy việc hình thành thị trường ASEAN thống nhất. Một điểm quan trọng là cùng phối hợp để tháo gỡ các vướng mắc, ví dụ như về thông quan, chi phí logistics, nhất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình này.

Là chủ nhà Hội nghị Cấp cao CLMV - 12, Việt Nam đã cùng các nước thông qua Tuyên bố chung, lấy kết nối hạ tầng, kinh tế và con người làm trọng tâm.

Thứ hai, đổi mới những lĩnh vực hợp tác, nhất là các lĩnh vực tạo động lực phát triển mới. Đây là vấn đề rất quan trọng được các nhà lãnh đạo trao đổi nhiều và triển khai các sáng kiến cụ thể để thực hiện. Ví dụ, các nhà lãnh đạo đã thống nhất thúc đẩy kết nối số, áp dụng cửa khẩu thông minh, phát triển các khu hợp tác kinh tế qua biên giới hay chuỗi cung ứng nông nghiệp.

Hội nghị CLMV đã thông qua hai sáng kiến cụ thể do Việt Nam đề xuất. Một là Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV. Sáng kiến này hướng tới hình thành các trung tâm kết nối cửa khẩu, sân bay, cảng biển, trở thành những trung tâm tổng hợp trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Sáng kiến thứ hai của Việt Nam là về Hành trình di sản 4 nước CLMV để thúc đẩy du lịch, trước mắt là kết nối những điểm đến như Bagan, Luang Prabang, Tràng An và Angkor.

Hội nghị cũng hoan nghênh chương trình học bổng CLMV 2.0 của Việt Nam dành cho Campuchia, Lào, Myanmar và đang mở rộng sang đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề. Trong quá trình trao đổi, các nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao hai sáng kiến lớn của Việt Nam.

Thứ ba, đổi mới cách huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi và rất khuyến khích việc doanh nghiệp tham gia vào quá trình này. Các bộ trưởng và các quan chức cao cấp sẽ làm việc với Ban Thư ký ASEAN để xây dựng các chương trình, dự án cho kế hoạch trong thời gian tới. Mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn và nguồn kinh phí cũng như giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh ở các nước trong khu vực.

ACMECS bổ trợ quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, tại Hội nghị Cấp cao ACMECS - 11, các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì ACMECS như một cơ chế tiểu vùng quan trọng, bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời gắn kết sự phát triển tiểu vùng với tiến trình hội nhập khu vực tổng thể.

(Từ trái qua phải) Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung trước khi dự Hội nghị Cấp cao ACMECS-11.

Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ACMECS-11.

Các nhà lãnh đạo đã đánh giá những thành tựu đạt được và định hướng tương lai cho ACMECS trên cơ sở chủ đề nhiệm kỳ Chủ tịch của Myanmar “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới một ACMECS thông minh và bền vững”; đồng thời thảo luận về các phương thức thúc đẩy kết nối về hạ tầng, kỹ thuật số và thể chế, cũng như bảo vệ môi trường, hợp tác quản lý nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm không khí để phát triển bền vững trong khuôn khổ ba trụ cột của ACMECS.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên của ACMECS; hoan nghênh những nỗ lực hiện nay trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới nhằm ứng phó với các thách thức mới nổi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của ACMECS thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển ACMECS (ACMDF).

Việt Nam cam kết vì một tiểu vùng Mekong tự cường, kết nối, thịnh vượng

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đối với Việt Nam, việc tổ chức thành công hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực, chủ động vào thúc đẩy liên kinh tế và kết nối tiểu vùng Mekong, là khu vực có tầm quan trọng chiến lược.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế.

Đồng thời, kết quả của hai hội nghị cũng góp phần củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nước.

Đồng thời, kết quả của hai hội nghị cũng góp phần củng cố và làm sâu sắc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nước.

Việc cần làm ngay sau hai hội nghị là đưa những cam kết của các nhà lãnh đạo vào thực hiện, đồng thời cần thường xuyên rà soát tiến độ triển khai. Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng các nước xây dựng một tiểu vùng Mekong tự cường, kết nối và thịnh vượng, đóng góp thiết thực vào hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia trên cương vị Chủ tịch CLMV 2027, với Thái Lan trên cương vị Chủ tịch ACMECS 2027 và với các thành viên để triển khai các định hướng ưu tiên hợp tác.