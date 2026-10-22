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Clip: Xe tải phóng nhanh rồi phải 'oằn mình' tránh ô tô con

Chiếc xe tải nhỏ di chuyển trong khu vực dân cư nhưng phóng nhất nhanh, sau đó gặp một ô tô con đi hướng ngược chiều rẽ trái nên buộc phải đánh lái gấp để tránh va chạm.

Báo Tiền Phong
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Tình huống đánh lái gấp khiến chiếc xe tải nghiêng ngả trong khi khoảng cách với ô tô con là rất nhỏ. May mắn sau đó xe tải không mất thăng bẳng dẫn tới tai nạn. Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng.

Lê Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-xe-tai-phong-nhanh-roi-phai-oan-minh-tranh-o-to-con-post1887455.tpo