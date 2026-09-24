Clip: Xe tải đi ẩu ở đường hẹp làm đổ đầy gạch xuống đường

Sau phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, Hà Nội, đơn vị cung cấp cam kết thay đầu bếp từ ngày 24.9. Nhưng điều cần được kiểm chứng tiếp theo không chỉ là người đứng bếp đã thay đổi, mà là khẩu phần thực tế của học sinh được cải thiện ra sao.