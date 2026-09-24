Clip: Xe tải đi ẩu ở đường hẹp làm đổ đầy gạch xuống đường
Trên đoạn đường bị thu hẹp do phương tiện đỗ hai bên lề, chiếc xe tải nhỏ chở đầy gạch không có biện pháp chằng buộc, di chuyển với tốc độ khá nhanh rồi gặp một xe tải khác đi ngược chiều tới. Tình huống buộc tài xế xe chở gạch phải đánh lái và phanh gấp, khiến số gạch trên thùng đổ tràn xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-xe-tai-di-au-o-duong-hep-lam-do-day-gach-xuong-duong-post1879151.tpo