Clip: Xe máy trượt ngã trên đường đèo, đâm vào đầu xe van

Theo tìm hiểu, nạn nhân là hai người đàn ông Ấn Độ. Tai nạn khiến một người tử vong tại hiện trường, người đi cùng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm trên phần đường ngược chiều với nhiều mảnh vỡ văng xung quanh. Xe tải van dừng trên phần đường theo hướng di chuyển, cách xe máy một đoạn ngắn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.