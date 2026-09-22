Clip xe buýt tông trúng ô tô chở rác ở Hà Nội, tài xế mắc kẹt trong cabin

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Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h14 ngày 22/9, khiến một người bị thương.

Thời điểm trên, xe buýt Hải Vân (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên tỉnh lộ 35, hướng từ xã Kim Anh đi Trung Giã. Khi đến khu vực ngã ba Nam Sơn, xe buýt va chạm với ô tô chở rác mang biển kiểm soát 99B-308.XX.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 35. Ảnh: D.H

Sau cú va chạm mạnh, phần đầu của hai phương tiện bị hư hỏng, tài xế ô tô chở rác bị mắc kẹt trong cabin.

Người dân xung quanh khu vực đã kịp thời có mặt, đưa tài xế bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.