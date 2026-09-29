Clip: Xe ben rẽ đột ngột va chạm với ô tô đi sau
Nhận thấy chiếc xe ben phía trước đột ngột chuyển hướng rẽ trái, ô tô con có gắn camera hành trình phía sau thay vì rà phanh giảm tốc lại tăng ga đánh lái về đúng hướng xe lớn đang rẽ. Tình huống xử lý dẫn tới va chạm mạnh giữa hai xe. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.
Video từ camera hành trình cho thấy tài xế ô tô con di chuyển ở tốc độ hơn 80 km/h. Khi phát hiện xe ben phía trước rẽ trái đột ngột, tài xế này không phanh giảm tốc mà lại tăng ga khiến tốc độ của xe tăng lên ngưỡng hơn 90 km/h trước khi va chạm.
Cú tông mạnh xảy ra khi cả hai xe đều dừng lại ở làn đường ngược chiều. Phần đầu xe con bị hư hỏng, hiện chưa rõ tình trạng những người trên xe.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-xe-ben-re-dot-ngot-va-cham-voi-o-to-di-sau-post1880589.tpo