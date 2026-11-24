Cô Hồng Ngọc và tập thể lớp 12A12, Trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Món quà tri ân đặc biệt

Dù Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã qua, những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc học sinh lớp 12A12 tri ân cô giáo chủ nhiệm vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chỉ sau 3 ngày, clip thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem, hơn 37.000 lượt thích và gần 2.000 bình luận.

Clip học sinh lớp 12A12 Trường THPT Hồng Lĩnh tặng quà cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trong clip, khi cô giáo bước đến lớp, các nữ sinh đã đứng chờ sẵn trên hành lang để đón cô. Sự xuất hiện của các học trò khiến cô không khỏi bất ngờ. Khi cô bước xuống sân trường, các nam sinh trong bộ đồng phục lớp bắt đầu màn trình diễn được chuẩn bị từ trước, mời cô hướng mắt về phía sân trường.

Trên nền nhạc tri ân thầy cô, những chàng trai trong sắc áo đồng phục màu tím tự tin thể hiện tiết mục nhảy. Tiếp đó là những bó hoa, pháo giấy và những lời chúc được chuẩn bị chu đáo. Không cầu kỳ về hình thức, món quà trở nên đặc biệt bởi sự sáng tạo, chân thành và tình cảm mà các em dành cho người giáo viên của mình.

Clip thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem và hơn 1.800 bình luận.

Nhân vật chính trong clip là cô Phạm Hồng Ngọc, giáo viên Tin học, chủ nhiệm lớp 12A12, Trường THPT Hồng Lĩnh. Cô Ngọc cho biết, món quà được học sinh bí mật chuẩn bị và tổ chức vào ngày 18/11.

Trước đó, một số nữ sinh trong lớp chia sẻ với cô ý định tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Nam giới dành cho các bạn nam. Cô Ngọc hào hứng cùng các em trao đổi ý tưởng, dự kiến kế hoạch tổ chức vào ngày 18/11. Tuy nhiên, khi đến trường, cô mới biết mình mới chính là nhân vật được học trò dành tặng món quà bất ngờ.

“Nhìn cách các em chuẩn bị và trao đi món quà ấy, tôi rất bất ngờ và xúc động vì tình cảm các em dành cho cô giáo”, cô Ngọc chia sẻ.

Cô Phạm Hồng Ngọc, giáo viên Tin học, chủ nhiệm lớp 12A12, Trường THPT Hồng Lĩnh.

Cô Ngọc nhận công tác chủ nhiệm lớp 12A12 từ đầu năm học cuối cấp. Trước đó, giáo viên chủ nhiệm của lớp được điều động, biệt phái đến công tác tại Trường THPT Nguyễn Huệ. Tiếp nhận một tập thể học sinh đã có sự gắn bó với giáo viên chủ nhiệm cũ, lại đúng vào năm học quan trọng, cô không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng.

Để nhanh chóng tạo sự kết nối, ngoài thời gian giảng dạy, cô dành nhiều thời gian gần gũi, trò chuyện, tìm hiểu tâm tư và chia sẻ với học sinh. Qua từng hoạt động, cô trò dần hiểu nhau hơn, xây dựng được sự tin tưởng và gắn bó.

Một tiết dạy của cô Hồng Ngọc trên lớp.

“Các em trong lớp rất ngoan và hiểu chuyện. Thời gian cô trò làm quen chưa lâu nhưng các em luôn gần gũi, chia sẻ với cô. Món quà lần này khiến tôi thực sự xúc động”, cô Ngọc bày tỏ.

Theo Thái Thị Thảo Nhung, học sinh lớp 12A12, ý tưởng tổ chức hoạt động xuất phát từ mong muốn dành một món quà ý nghĩa để tri ân cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trong nhà trường nhân dịp 20/11.

Sau khi ban cán sự lớp đưa ra ý tưởng, các thành viên đều nhiệt tình hưởng ứng. Do đang học năm cuối cấp, lịch học khá dày nên các em phải tranh thủ thời gian sau giờ học để tập luyện, chuẩn bị chương trình.

Cô Hồng Ngọc và tập thể lớp 12A12, Trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

“Chúng em rất yêu quý cô Ngọc. Món quà là tình cảm và lời tri ân mà chúng em muốn gửi đến cô cùng các thầy cô đã đồng hành với mình trong suốt những năm học vừa qua. Thời gian chuẩn bị không nhiều, có những lúc chúng em còn lúng túng, nhưng cả lớp đều mong muốn mang đến cho cô một bất ngờ thật ý nghĩa”, Nhung chia sẻ.

Tình cảm đẹp từ một môi trường giáo dục yêu thương

Không chỉ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, clip còn khiến nhiều nhà giáo xúc động, chia sẻ những suy nghĩ về tình cảm thầy trò và giá trị của môi trường giáo dục nhân văn.

Cô Nguyễn Thanh Nga, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà (cũ) Hà Tĩnh, cho biết sau khi xem clip, cô cảm nhận được vẻ đẹp của những tâm hồn trong sáng, sự thông minh, sáng tạo và tình cảm trân trọng mà học sinh dành cho thầy cô.

Tấm thiệp của cô Nguyễn Thanh Nga gửi tặng cô Hồng Ngọc cùng tập thể lớp sau khi xem clip.

“Xem clip tôi cảm nhận được vẻ đẹp của những tâm hồn trong sáng, sự thông minh, sáng tạo và một trái tim biết yêu thương, trân trọng. Và tôi cũng tin rằng, cô giáo Hồng Ngọc hẳn đã dành rất nhiều tình yêu thương, sự quan tâm để có được tình cảm đẹp đẽ ấy từ học trò”, cô Nguyễn Thanh Nga chia sẻ.

Theo cô Nga, phía sau sự tinh tế và tình cảm của học sinh là dấu ấn của một môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi các em không chỉ được học tập mà còn được tham gia những hoạt động ý nghĩa, qua đó bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng lòng biết ơn và những giá trị tốt đẹp.

Xúc động trước tình cảm của cô trò lớp 12A12, cô Nguyễn Thanh Nga đã dành trọn một đêm để chuẩn bị hộp quà trang trọng cùng 40 tấm thiệp mang chủ đề “Một món quà tri ân - Những điều đẹp đẽ từ giáo dục”.

Clip nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng trong đó có nhiều giáo viên cùng chia sẻ.

Mỗi tấm thiệp được viết nắn nót, gửi đến cô giáo Phạm Hồng Ngọc và từng học sinh lớp 12A12. Những lời nhắn gửi thể hiện sự trân trọng, ngưỡng mộ trước tình cảm thầy trò và những giá trị tốt đẹp được vun đắp trong nhà trường.

Thay mặt người gửi, ông Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh đã trao hộp quà và những tấm thiệp đến cô giáo Phạm Hồng Ngọc cùng tập thể lớp 12A12. Món quà tiếp nối câu chuyện đẹp từ clip, đồng thời mang đến niềm vui và sự xúc động cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Ban giám hiệu Trường THPT Hồng Lĩnh trao tặng thiệp của cô Thanh Nga đến cô Ngọc và tập thể lớp 12A12.

Ở năm học cuối cấp với nhiều áp lực về học tập và các kỳ thi phía trước, những tình cảm chân thành ấy càng trở nên đáng quý. Đó không chỉ là món quà dành riêng cho một giáo viên chủ nhiệm mà còn là lời tri ân gửi đến những người thầy, người cô đã đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

"Nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh, trong đó có lòng biết ơn, tinh thần tôn sư trọng đạo. Những việc làm xuất phát từ tình cảm tự nhiên, sự chủ động và sáng tạo của học sinh như hoạt động tri ân cô giáo lớp 12A12 có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục nhân cách. Đây cũng là dịp để các em thể hiện sự trân trọng đối với thầy cô, biết gìn giữ những tình cảm tốt đẹp trong môi trường học đường. Nhà trường cũng mong muốn những câu chuyện đẹp như vậy tiếp tục được nhân rộng, không chỉ trong các dịp lễ, ngày kỷ niệm mà trở thành nét đẹp thường xuyên trong văn hóa ứng xử học đường. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn, nơi học sinh được phát triển cả kiến thức, kỹ năng và những giá trị sống", ông Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh chia sẻ.