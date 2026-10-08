Clip tranh cãi tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội: Công an đưa ra thông tin bất ngờ

Ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cuộc đối thoại giữa một phụ nữ được cho là đại diện đơn vị phá dỡ công trình và một người đàn ông được cho là chủ căn nhà tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 4/10. Trong video, người phụ nữ cho biết mình được thuê phá dỡ công trình và cho rằng phía chủ nhà phải thanh toán tiền công sau khi công việc hoàn tất.

“Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán, người phụ nữ nói, đồng thời cho biết vẫn lưu giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên.

Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định khu đất là của mình và bản thân không yêu cầu người phụ nữ đến phá dỡ.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, người đàn ông nói. Đáng chú ý, anh này nhiều lần yêu cầu phía thực hiện phá dỡ xuất trình hợp đồng có chữ ký của mình.

“Hợp đồng đâu, hợp đồng có chữ ký tôi đâu... Tất cả việc làm đến bây giờ là do lỗi của chị”, người đàn ông hỏi.

Theo thông tin được chia sẻ cùng video, việc phá dỡ công trình được thực hiện trong khoảng nửa tháng. Đến thời điểm xảy ra tranh cãi, căn nhà đã được phá dỡ hoàn toàn.

Sự việc đã được hai bên giải quyết trước đó

Cũng trong video, một cán bộ công an có mặt tại hiện trường và hỏi người đàn ông lý do không thông báo ngay khi công trình đang được phá dỡ mà đến khi công việc hoàn tất mới cho rằng mình không thuê.

“Sao lúc người ta phá dỡ anh không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”, cán bộ công an hỏi. Trước câu hỏi này, người đàn ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Ngày 8/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết sự việc xảy ra trên địa bàn một thời gian trước khi được đăng tải lại trên mạng xã hội.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra từ trước và khi đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau đó, hai bên đã thống nhất phương án giải quyết và không còn mâu thuẫn.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, đoạn video về vụ việc bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý và khiến dư luận hoang mang.

Lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết cơ quan công an sẽ xác minh và mời người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để làm rõ hành vi liên quan.