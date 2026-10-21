Clip: Trăn dài 4 mét nuối chửng thằn lằn khổng lồ trong đầm nước

Một nhiếp ảnh gia tại Sungei Buloh, Singapore, mới đây đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp khi một con trăn nuốt trọn một con kỳ đà có kích thước lớn.

Kelvin Leong, 51 tuổi, nhiếp ảnh gia làm việc cho trang Wilderness.sg, chia sẻ với MS News rằng sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 17/10.

Trước đó, một người bạn có sở thích quan sát các loài chim đã thông báo cho ông về cuộc chạm trán giữa con trăn và kỳ đà. Ngay sau khi nhận được tin, ông Leong lập tức đến Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh để tận mắt tìm hiểu sự việc.

"Tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng mà trước đây chưa từng thấy", ông Leong kể lại, nhắc đến khoảnh khắc con trăn từ từ nuốt chửng con kỳ đà lớn.

Leong ước lượng con trăn có chiều dài khoảng 3–4 mét. Dù không thể xác định chính xác kích thước con kỳ đà, ông cho rằng đây "chắc chắn không phải là một cá thể nhỏ".

Trăn gấm có khả năng phát triển chiều dài lên tới 7 mét, tuy nhiên, những cá thể sống tại Singapore thường có kích thước nhỏ hơn do nguồn thức ăn là các loài động vật có vú lớn khá hạn chế.

Leong ước lượng con trăn có chiều dài khoảng 3–4 mét. Dù không thể xác định chính xác kích thước con kỳ đà, ông cho rằng đây "chắc chắn không phải là một cá thể nhỏ". Ảnh: Kelvin Leong.

"Tôi tự hỏi làm thế nào con thằn lằn lại có thể trở thành con mồi của nó", ông Leong chia sẻ. Ông tận mắt quan sát con trăn há rộng bộ hàm linh hoạt rồi từ từ bắt đầu nuốt chửng con vật.

Nhiếp ảnh gia này cho biết thêm, vào thời điểm đó, con kỳ đà có thể đã chết do ngạt thở.

"Tôi vừa sững sờ vừa kinh ngạc khi thấy một con thằn lằn khổng lồ như vậy lại gục ngã trước một con trăn", ông nói với MS News.

Cảnh tượng hiếm gặp khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng kinh ngạc, nhiều người thậm chí không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Trong lúc nuốt mồi, thân hình con trăn phình to đáng kể, tạo nên hình ảnh khó tin. Nó mất hơn một giờ mới hoàn tất việc nuốt chửng con kỳ đà, kết thúc bữa ăn vào buổi sáng. Sau đó, con trăn khổng lồ từ từ trườn xuống nước rồi bơi đi.

Bài viết kèm hình ảnh về cuộc chạm trán được ông Leong đăng tải trên Facebook đã thu hút sự chú ý lớn, nhận về hơn 1.400 lượt thích trong nhóm Singapore Wildlife Sightings.

Sau đó, ông Leong tiếp tục chia sẻ video ghi lại cảnh con trăn khổng lồ nuốt chửng con mồi, thu hút hơn 390.000 lượt xem.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu nổi sự kinh ngạc trước cảnh tượng hiếm thấy, đồng thời dành lời khen cho ông Leong vì đã ghi lại được những khoảnh khắc ấn tượng.

Một số ý kiến hài hước cho rằng, sau bữa ăn thịnh soạn này, con trăn có lẽ sẽ chẳng cần tìm kiếm thêm thức ăn trong suốt cả tháng tiếp theo.