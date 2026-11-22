Trước khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô có tăng tốc nhẹ để vượt qua xe buýt. Tình huống phanh gấp sau đó giúp ô tô dừng kịp thời tránh gây tai nạn, nhưng đầu xe vẫn nhao về trước và đụng phải thanh niên qua đường.

May mắn là lực tác động nhẹ, nên người này chỉ bị đẩy lùi về sau rồi có thể tiếp tục qua đường an toàn.