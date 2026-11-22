Clip: Thanh niên bất ngờ chạy cắt đầu ô tô, suýt bị tông ngã
Nam thanh niên đi từ góc khuất phía sau xe buýt đang dừng, sau đó bất ngờ chạy nhanh cắt đầu ô tô gắn camera hành trình. Tình huống bất ngờ khiến tài xế giật mình nhưng vẫn kịp phanh dừng xe để tránh gây tai nạn. Vụ việc xảy ra ở Hà Nội.
Trước khi xảy ra va chạm, tài xế ô tô có tăng tốc nhẹ để vượt qua xe buýt. Tình huống phanh gấp sau đó giúp ô tô dừng kịp thời tránh gây tai nạn, nhưng đầu xe vẫn nhao về trước và đụng phải thanh niên qua đường.
May mắn là lực tác động nhẹ, nên người này chỉ bị đẩy lùi về sau rồi có thể tiếp tục qua đường an toàn.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-thanh-nien-bat-ngo-chay-cat-dau-o-to-suyt-bi-tong-nga-post1896457.tpo