Clip tàu du lịch đâm vào tàu container ở Đức

Tàu Mein Schiff 3 sau vụ va chạm với tàu MSC Victorine, ngày 25/10/2026.

Vụ tai nạn liên quan đến tàu Mein Schiff 3 xảy ra vào chiều tối 25/10, trong điều kiện thời tiết xấu, do bão Manja gây ra.

Gió tạt mạnh dường như đã làm suy yếu các tàu kéo hỗ trợ con tàu dài 293m đang di chuyển trên sông Weser.

Vụ va chạm đã được quay video từ trên tàu.

Công ty điều hành du thuyền TUI Cruises có trụ sở tại Hamburg cho biết, không có thương vong nào trong số 2.428 hành khách và 922 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ va chạm.

Con tàu đã được đưa trở lại bến để đánh giá thiệt hại.

Các báo cáo và video được đăng tải cho thấy, ít nhất 3 xuồng cứu sinh bị hư hỏng nghiêm trọng.

Du thuyền Mein Schiff 3 đang bắt đầu hành trình 20 ngày khám phá "Quần đảo Canary vượt thời gian", điểm dừng chân đầu tiên dự kiến ​​vào ngày 28/10, tại cảng A Coruna của Tây Ban Nha.

MSC Victorine - con tàu chở container, bị tàu chở khách đâm phải, cũng đã hoãn chuyến khởi hành đến Hamburg sau vụ va chạm.

Một số báo cáo cho biết, 2 tàu kéo cũng bị hư hại. Hoạt động vận chuyển hàng hóa tạm thời bị đình chỉ sau sự cố.

Cảnh sát cho biết, nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được xác định.

Lực lượng cảnh sát đường thủy đã mở cuộc điều tra. Họ đã có mặt tại hiện trường vào cuối ngày 25/10.

Thông tin chi tiết hơn từ phía chính quyền dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 26/10.

Theo TUI Cruises, tàu Mein Schiff 3 có sức chứa 2.506 hành khách, được trang bị chín nhà hàng và quán ăn, 15 quán bar và phòng chờ, cùng một trung tâm y tế trên tàu với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế được đào tạo bài bản.

Theo RT