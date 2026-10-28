CLIP: Tàu cá bốc cháy dữ dội khi vừa xuất cảng ở Lâm Đồng

Sáng 28/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy tàu cá tại khu vực cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 27/10, tàu cá BTh 89330 TS, dài 10m và hành nghề câu do ông Hà Tiên Tít làm thuyền trưởng vừa xuất bến đến cửa cảng Phú Hải, phường Phú Thủy thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, 2 thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển và được cứu vớt an toàn.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp các đơn vị điều động 2 xuồng và 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do đám cháy xảy ra trên biển khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng thực hiện dập lửa.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã lai dắt tàu vào khu vực trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hải. Theo nhận định ban đầu, tàu có thể bị kẹt dây ga dẫn đến chập điện gây cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.