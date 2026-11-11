Clip: Ô tô lao qua thành cầu vượt, rơi thẳng xuống mương

Video: Traffic Cam Watch

Theo NBC DFW và cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h04 ngày 10/11, gần nút giao giữa đường cao tốc North Central và đường Midpark ở thành phố Dallas, bang Texas.

Vụ việc được cho là liên quan đến hai ô tô. Trong đó, một chiếc xe được ghi nhận đã bất ngờ lao ra khỏi đường trên cao và rơi xuống một con mương bên dưới. Tài xế được xác định đã tử vong.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe lao qua thành cầu rơi xuống dưới được đăng tải trên mạng xã hội X nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người đăng mô tả đây là vụ tai nạn gây sốc, đồng thời đặt vấn đề về việc thành chắn cầu vượt cần được xây cao hơn để ngăn phương tiện lao khỏi đường.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dallas Texas TV

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương chưa xác nhận chiếc ô tô rơi từ cầu vượt hay làm rõ nguyên nhân khiến phương tiện lao khỏi đường. Danh tính tài xế cũng chưa được công bố và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Sở Cảnh sát Dallas cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.