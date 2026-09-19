Clip: Nhóm bạn trẻ xin đường theo kiểu chẳng giống ai

Theo hình ảnh trong đoạn clip, chiếc ô tô của nhóm bạn trẻ có thời điểm di chuyển sang phần đường không đúng với làn đang lưu thông. Có lẽ nhận ra mình đang ở vào tình huống khá “khó xử”, những người trên xe nhanh chóng mở cửa kính.

Điều khiến tình huống trở nên hài hước là thay vì chỉ ra tín hiệu xin đường như thường thấy, nhóm bạn lại chắp tay hướng về phía tài xế đi phía sau với thái độ đầy thiện chí.

Lỡ lấn làn, nhóm người trên xe lập tức đưa tay "vái vái" thay cho lời xin lỗi. Ảnh cắt từ clip

Động tác nhỏ nhưng khá rõ ràng, giống như một lời xin lỗi và mong muốn được thông cảm cho tình huống “lỡ” lấn làn. Không biết tài xế phía sau nghĩ gì, nhưng nhìn cách nhóm bạn xử lý, bầu không khí căng thẳng của một tình huống giao thông dường như cũng nhẹ đi đáng kể.

Về phía tài xế, người này cũng không có phản ứng gay gắt mà vui vẻ trước màn “xin đường” có phần đặc biệt của nhóm bạn trẻ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội cũng khiến nhiều người thích thú. Không ít cư dân mạng cho rằng dù việc lấn làn là điều cần tránh, thái độ của những người trên xe trong tình huống này ít nhất cho thấy sự chủ động nhận lỗi và tôn trọng người cùng tham gia giao thông.

Nhiều bình luận hài hước được để lại:

“Xin đường kiểu này ai mà nỡ bấm còi.”

“Lấn làn nhưng thái độ tốt, nhìn mà không nhịn được cười.”

“Một chiếc chắp tay có thể làm dịu cả bầu không khí giao thông.”

“Tài xế phía sau chắc cũng bất ngờ lắm.”

“Sai thì nhận, xin lỗi đàng hoàng thế này nhìn cũng dễ chịu.”

“Xin đường bằng cả thái độ lẫn biểu cảm, 10 điểm thành ý.”

Dù tình huống mang lại tiếng cười, khi tham gia giao thông, các tài xế vẫn cần đi đúng phần đường, làn đường và quan sát kỹ để hạn chế những tình huống bất ngờ. Một lời xin lỗi có thể khiến câu chuyện nhẹ nhàng hơn, nhưng chủ động tuân thủ luật giao thông vẫn là cách an toàn nhất cho tất cả mọi người.