[Clip] Người đàn ông đổ cả xe ba gác chứa rác xuống kênh

Clip camera ghi cảnh người đàn ông đổ cả xe ba gác chở rác xuống kênh.

Ngày 20/10, UBND phường Tam Bình cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ vụ đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực hẻm 91C/39 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 17.

Vụ việc được xác minh từ thông tin phản ánh của người dân và hình ảnh ghi nhận qua hệ thống camera an ninh tại khu vực. Hoạt động đổ rác gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Qua xác minh, lực lượng chức năng mời ông N.V.T. (SN 1977, thường trú tại tỉnh Cà Mau, người có liên quan đến vụ việc) đến làm việc.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông quăng rác từ xe ba gác xuống kênh.

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tam Bình lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính.

UBND phường Tam Bình cho biết các hành vi vứt, đổ, tập kết rác thải không đúng nơi quy định trên đường, hẻm, khu đất trống và khu vực công cộng đều bị nghiêm cấm. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng làm việc với người đàn ông đổ rác sai quy định (áo đen).

Chính quyền địa phương yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác đúng quy định, không vì sự thuận tiện hoặc lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến môi trường sống chung.

Qua vụ việc, phường Tam Bình tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo hành vi đổ rác trái quy định, trong đó có việc lợi dụng đêm khuya, khu vực vắng người để lén lút đổ chất thải.