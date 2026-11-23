Vụ việc xảy ra ngày 21/11 tại xã Chuyên Mỹ, Hà Nội và được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh trong clip, một nam shipper đang dừng xe máy sát lề đường thì bất ngờ phát hiện chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao lao tới từ phía sau.

Nhận thấy nguy hiểm, người đàn ông lập tức nhảy khỏi vị trí đang đứng. Chỉ trong tích tắc, chiếc ô tô lao thẳng vào xe máy, khiến phương tiện bị hất văng ra xa.

May mắn, nhờ phản xạ nhanh và kịp thời tránh khỏi hướng di chuyển của ô tô, nam shipper không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Tình huống trên cho thấy nguy cơ mất an toàn ngay cả khi phương tiện đã dừng sát lề đường. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát phía sau, lựa chọn vị trí dừng xe an toàn và nhanh chóng tránh khỏi khu vực nguy hiểm khi phát hiện phương tiện khác lao tới bất thường.