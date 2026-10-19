Clip: Máy bay vừa cất cánh đã lộn vòng rồi lao xuống cánh đồng, khoảnh khắc sau đó khiến ai xem cũng ám ảnh

Vụ tai nạn xảy ra tại Orlandia, thuộc vùng Ribeirao Preto của Brazil, vào ngày 16/10. Hình ảnh ghi lại diễn biến cho thấy chiếc máy bay mang số đăng ký PP-ZLC bất ngờ mất kiểm soát chỉ ít phút sau khi rời đường băng.

Trong đoạn video được Newsflare đăng tải, máy bay xuất hiện trên bầu trời ở độ cao thấp rồi thực hiện một vòng lộn bất thường. Chiếc Van's RV-7A sau đó nhanh chóng hạ thấp độ cao và lao về phía một cánh đồng trống nằm gần đường cao tốc Anhanguera.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h49 theo giờ địa phương. Khi máy bay tiến gần mặt đất, một đàn chim trong khu vực có thể được nhìn thấy bay tán loạn. Không lâu sau đó, phương tiện đâm xuống cánh đồng.

Hai người có mặt trên máy bay được xác định là Victor Simoes da Silva, 51 tuổi, đến từ thành phố Manaus, và Jose Ricardo Santana, 58 tuổi, cư trú tại Sao Paulo. Cả hai đều là phi công.

Theo thông tin được công bố, Victor Simoes da Silva và Jose Ricardo Santana đến khu vực Orlandia để tham dự một sự kiện cưỡi ngựa được tổ chức tại địa điểm Agromen. Họ dự kiến rời đi vào cuối ngày nhưng gặp tai nạn ngay sau khi máy bay cất cánh.

Báo cáo của Mạng lưới An toàn Hàng không cho biết chiếc máy bay rơi sau khi cất cánh từ đường băng số 34 tại Sân bay Fazenda Mosquito, mang mã SDOR, ở Orlandia. Báo cáo cũng xác nhận cả 2 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Hai phi công được đưa khỏi chiếc máy bay và chuyển tới Bệnh viện Santo Antonio Beneficent để cấp cứu. Tuy nhiên, cả Victor Simoes da Silva và Jose Ricardo Santana sau đó đều được bệnh viện xác nhận đã tử vong.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến chiếc Van's RV-7A mất kiểm soát và lao xuống cánh đồng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra những tình tiết liên quan đến vụ tai nạn.