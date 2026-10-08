Những ngày qua, tại các cánh đồng ở một số địa phương trên địa bàn TP Huế, những đàn cò trắng liên tục tìm về với số lượng lớn. Từng tốp chao liệng trên không, khi sà xuống ruộng kiếm ăn, lúc lại đồng loạt cất cánh, chuyển sang khu vực khác.

Đàn cò xuất hiện tại đồng ruộng thôn Tuần Thiện, trước khu vực trước nhà văn hóa. Ảnh: TTDVSNC Phú Lộc.

Tại xã Phú Lộc, khoảng 13h ngày 7/10, hàng nghìn con cò tập trung tại cánh đồng thuộc thôn Tuần Thiện. Từ trên cao, đàn cò tung cánh nối đuôi nhau di chuyển tạo thành những dải trắng nổi bật.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, việc cò tập trung với số lượng lớn tạo nên khung cảnh đẹp, ấn tượng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ săn, bắt, bẫy chim trái phép gia tăng.

Đàn cò chao liệng trên đồng ruộng. Ảnh: TTDVSNC Phú Lộc.

Đàn cò kiếm ăn trên đồng ruộng. Ảnh: TTDVSNC Phú Lộc.

Do đó, địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng bẫy bắt chim trời trong mùa di cư.

Trước đó, UBND xã Phú Lộc yêu cầu rà soát, xác định những đối tượng đánh bắt chim trời để mời ký cam kết không vi phạm. Công an xã được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, biên phòng và các đơn vị liên quan truy vết, xác định đối tượng vi phạm, xử lý các hành vi đánh bắt động vật hoang dã trái phép.

Lực lượng chức năng tiêu hủy dụng cụ bẫy bắt chim. Ảnh: KL.

Clip mãn nhãn khoảnh khắc đàn cò trắng bay lượn rợp đồng ruộng ở Huế. Nguồn: Trung tâm DVSNC xã Phú Lộc.