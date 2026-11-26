Đoạn clip do camera ghi lại cho thấy hai người đi trên một chiếc xe đạp điện bất ngờ lao ra đường chính mà không chú ý quan sát các phương tiện đang lưu thông.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế xe bồn nhanh chóng đánh lái để tránh va chạm trực diện. Tuy nhiên, chiếc xe đạp điện vẫn va vào bánh trước rồi tiếp tục đập vào bánh sau của xe bồn, suýt bị cuốn vào gầm.

May mắn, vụ va chạm không gây nguy hiểm đến tính mạng của những người liên quan.

Sự việc là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông về việc giảm tốc độ, quan sát kỹ các hướng trước khi di chuyển từ đường nhánh, ngõ nhỏ ra đường chính. Chỉ một vài giây chủ quan cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.