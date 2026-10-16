Clip: Khoảnh khắc xe khách giường nằm tông liên hoàn 4 ô tô
Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc chiếc xe giường nằm bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi xe tải lưu thông phía trước. Cú tông mạnh đẩy xe tải tiếp tục va chạm liên hoàn với một ô tô 7 chỗ và hai xe tải khác cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra chiều 15/10, trên đường Đỗ Mười, đoạn qua phường Tam Bình, TP.HCM.
Sau va chạm, xe giường nằm bị vỡ kính chắn gió phía trước, hành khách trên xe hoảng loạn. Ô tô 7 chỗ bị kẹp chặt giữa hai xe tải, biến dạng nghiêm trọng cả phần đầu và đuôi. Ba xe tải liên quan cũng bị móp méo, hư hỏng nhiều bộ phận.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-khoanh-khac-xe-khach-giuong-nam-tong-lien-hoan-4-o-to-post1885655.tpo