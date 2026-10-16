Clip: Khoảnh khắc xe khách giường nằm tông liên hoàn 4 ô tô

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.