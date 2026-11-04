Clip khoảnh khắc hai người đàn ông lao xuống sông cứu nam sinh

XEM CLIP: Anh Trọng và anh Hải lao xuống sông cứu người gặp nạn (Nguồn: Người dân cung cấp)

Ngày 4/11, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), cho biết người dân trên địa bàn đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một nam sinh đuối nước.

Theo ông Cường, hai người tham gia cứu nạn là anh Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi) và anh Trần Đình Trọng (34 tuổi), cùng trú xã Kỳ Thượng.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, khi đi làm qua cầu Rào Trổ, đoạn qua thôn Mỹ Lâm, xã Kỳ Thượng, anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện trên cầu có một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép.

Nhìn xuống sông Rào Trổ, anh Hải phát hiện một nam sinh đang đuối nước nên lập tức hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ, đồng thời lao xuống sông ứng cứu.

Anh Trọng và anh Hải đưa nạn nhân lên bờ. Ảnh: CTV

Thời điểm này, anh Trần Đình Trọng cũng nhanh chóng lao xuống sông, cùng anh Hải tìm kiếm người gặp nạn.

Theo anh Hải, khi bơi đến nơi, nam sinh đã chìm xuống nước. Do nước sông đục, anh phải lặn 2 lần xuống độ sâu gần 4m mới tìm thấy nạn nhân và đưa lên mặt nước. Lúc này, anh Trần Đình Trọng cũng kịp bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp, đưa nam sinh vào bờ an toàn.

Sau khi được hai người đưa lên bờ, nạn nhân vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện và cho biết mình là học sinh THCS. Nạn nhân nhớ được tên bố mẹ và nơi ở.

Anh Hải cho biết lúc xảy ra sự việc, xung quanh có một số người chứng kiến nhưng do không biết bơi nên không ai dám xuống cứu. "Bản thân biết bơi nên tôi chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ", anh Hải nói thêm.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng cho biết địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của người dân.