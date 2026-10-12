Clip: Hiện trường ngổn ngang vụ sập trần siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Theo Sở Cứu hỏa Daegu, sự cố xảy ra vào lúc 10h16 ngày 10/10 (theo giờ địa phương) tại tầng hai của một tòa nhà 4 tầng. Ngay sau khi vụ sập diễn ra, 66 người đã được sơ tán an toàn khỏi hiện trường.

Dù vậy, vẫn có 38 người bị thương nhẹ trong quá trình sơ tán, trong đó 9 trường hợp đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Theo ABC News, những hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Lực lượng chức năng nhận định số người bị thương có thể sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên, đội tìm kiếm cứu nạn đánh giá ít có khả năng xảy ra các trường hợp chấn thương nghiêm trọng.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc.