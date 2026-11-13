Clip hát chung của Crush - Joy Red Velvet gây xôn xao, đập tan tin đồn chia tay

Mới đây, công chúng được phen “náo loạn” bởi một video ghi lại màn trình diễn ngẫu hứng của Crush với ca khúc mới nhất - seesaw.

Chỉ sau hơn một ngày đăng tải, video đã vượt mốc 10 triệu lượt xem, nhanh chóng trở thành đoạn clip xu hướng được chia sẻ và bàn luận trên khắp các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc.

Dù chỉ là một video tự quay đơn giản và che mặt của người hát, nhưng hầu hết mọi người đều nhận ra nhân vật đứng đằng sau đoạn clip triệu view này chính là Joy. Âm sắc du dương đặc trưng của giọng hát nhà Red Velvet vẫn không thể qua mặt được những cặp tai thính của netizen.

Chuyện tình giữa Crush và Joy vốn đã "vang danh" khắp cộng đồng yêu K-Pop.

Đoạn video đang được lan truyền chóng mặt không chỉ bởi sức hút của Joy, mà còn nhờ chất giọng ngọt ngào của cô như sinh ra để dành cho giai điệu của seesaw. Vốn dĩ ca khúc kể về những rung động và sự chệch nhịp đáng yêu trong tình yêu giữa hai con người khác biệt - điều này dường như phản chiếu chính câu chuyện của cặp đôi Crush và Joy.

Thêm vào đó, màn hòa âm "ngọt lịm" của cả hai càng giúp thông điệp bài hát được lan tỏa mạnh mẽ và đón nhận nồng nhiệt. Nhiều khán giả cho rằng ngay từ giây phút seesaw được phát hành, họ đã mong chờ khoảnh khắc Joy sẽ hòa giọng cùng Crush trong ca khúc này.

Vốn là bài hát với sự góp giọng ban đầu của IU, seesaw được đội ngũ ekip của Crush huy động nhiều gương mặt nghệ sĩ nữ khác cùng hợp tác với Crush, cho “ra lò” những phiên bản seesaw khác nhau như một cách quảng bá ca khúc. Màn song ca “cây nhà lá vườn” này bất ngờ lại là màn trình diễn thu hút người xem nhất của seesaw cho đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ "ghi điểm"bởi màn hòa giọng êm ái ngọt ngào, Crush và Joy cũng gây sốt bởi những hành động khiến "hội cô đơn" "tủi thân". Đoạn cắt khoảnh khắc Joy nhắc Crush chào khán giả nhưng anh lại chực nắm tay cô nàng đã khiến nhiều netizen "quắn quéo", thu hút hàng triệu lượt view trên các nền tảng xã hội.

Giây phút hiểu lầm đáng yêu của Joy và Crush được cư dân mạng "tua đi tua lại" không ngừng.

Nhiều khán giả bất ngờ với sự bền lâu của mối tình giữa Crush và Joy. Kể từ lần công khai hẹn hò vào năm 2021 sau màn hợp tác trong ca khúc Mayday, cả hai nghệ sĩ không có một động thái hay phản hồi chính thức nào cập nhật về tình hình yêu đương của bản thân. Có một khoảng thời gian, công chúng còn phát hiện danh sách follower của cả hai trên tài khoản Instagram vắng bóng đối phương, điều này đã dấy lên tin đồn rạn nứt giữa hai người.

Sự kín tiếng của Joy và Crush từng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tình trạng mối quan hệ của cặp đôi này.

Có thể với đa số công chúng, lần đăng tải video này của Crush là một bước đi công khai táo bạo không ngờ để xác nhận mối tình của hai người vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng đối với những người hâm mộ đã theo dõi cặp đôi này - đặc biệt là Joy, sự kiện này đơn giản là một dấu mốc mới trên hành trình tình yêu vốn dĩ đã cài cắm rất nhiều "chi tiết ẩn" do Joy và Crush thể hiện kín đáo trong suốt quá trình yêu nhau.

Cụ thể, cả Joy và Crush đều từng đăng tải nhiều hình ảnh tương đồng cho thấy cặp đôi này có nhiều khoảnh khắc hò hẹn, tạo nên những "lovestagram" khiến cho nhiều fan phải "ngày đêm" giải mã.

Gần đây, Joy và Crush đã có một lịch trình du lịch Nhật Bản cùng nhau. Dù các tấm ảnh được đăng rải rác ở trang cá nhân từng người, fan vẫn nhạy bén móc nối được điểm chung và đưa ra kết luận.

Không chỉ vậy, Crush cũng xuất hiện trong sự kiện trọng đại của người thân gia đình Joy. Nhiều người đã phát hiện vào năm 2025, anh chàng đã tham dự và hát chúc mừng cho cô dâu là em gái của Joy. Sự xuất hiện của Crush tại lễ cưới gia đình này đã thu hút nhiều sự quan tâm và phản ứng tích cực từ công chúng.

Ca khúc mà Crush biểu diễn trong đám cưới em gái Joy là Beautiful - nhạc phim Goblin, cũng là bản hit lớn trong sự nghiệp của anh.

Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ bền chặt nhưng kín tiếng của Crush và Joy suốt 5 năm qua. Nhiều người hâm mộ cũng chia sẻ cảm giác tự hào khi chứng kiến cặp đôi đồng hành cùng nhau từ âm nhạc đến những sự kiện quan trọng của gia đình, đồng thời bày tỏ sự mong chờ về một đám cưới của chính cặp đôi trong tương lai gần.

Nhìn rộng hơn, phản ứng tích cực của khán giả lần này phần nào cho thấy bầu không khí của K-Pop đã trở nên cởi mở và dễ chịu hơn trước. Thay vì tạo áp lực bằng loạt phản đối, "thoát fan" như ngày xưa, người hâm mộ ngày nay dần đón nhận chuyện hẹn hò của các thần tượng một cách cởi mở, văn minh và sẵn sàng chúc phúc cho hạnh phúc cá nhân của nghệ sĩ.