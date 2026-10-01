Clip hai trẻ mắc kẹt giữa bãi bồi, công an bơi ra cứu giữa dòng nước xiết

XEM CLIP (nguồn: Công an Lào Cai):

Ngày 1/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an xã Lâm Giang cùng Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Nghĩa Dũng vừa giải cứu thành công hai cháu nhỏ mắc kẹt tại bãi bồi giữa sông.

Khoảng 18h ngày 30/9, hai cháu tự ý bơi ra bãi bồi giữa sông. Khi muốn trở lại bờ, các cháu không thể tự bơi do khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh.

Nhận tin báo, Công an xã Lâm Giang phối hợp Tổ An ninh trật tự cơ sở và Thôn đội trưởng thôn Nghĩa Dũng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chức năng sau đó bơi ra bãi bồi, tiếp cận và đưa hai cháu vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, sức khỏe và tinh thần của hai cháu ổn định. Các cháu được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Công an khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý trẻ, không để các em tự ý tắm, bơi tại sông, suối hoặc ra các bãi bồi giữa sông khi không có người lớn đi cùng.

Lật ghe trên sông Sịa, cảnh sát chạy đua cứu người ngừng thở Ngày 1/10, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, TP Huế cho biết, các lực lượng chức năng vừa cứu người đàn ông gặp nạn khi đi đánh cá trên sông Sịa. Thông tin ban đầu, gần 8h cùng ngày, ông P.V.C. (SN 1979) và N.V.D. (SN 1984, cùng trú phường Dương Nổ) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa. Khi đến gần khu vực cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến cả hai người rơi xuống sông. Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ứng cứu nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.D. bị đuối nước, đã ngừng thở. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền. Theo ông Nguyễn Ánh Cầu, sau khi được cấp cứu, ông D. đã qua cơn nguy kịch.

Đức Phong