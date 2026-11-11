Clip ghi lại cảnh tượng bất thường rực rỡ trên bầu trời: Chuyên gia nói không cần lo ngại

Một vật thể được cho là thiên thạch đã xuất hiện trên bầu trời Malaysia, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Đoạn video ghi lại cảnh một vệt sáng chói cùng phần đuôi kéo dài bất ngờ lao vụt qua không trung. Khoảnh khắc hiếm gặp này khiến những người đang ở trong nhà cũng không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến vào ngày 4/11.

Theo ghi nhận, hiện tượng phát sáng rực rỡ có thể quan sát được tại một số khu vực thuộc các bang Pahang, Johor và Sabah của Malaysia. Người dân Singapore cũng được cho là đã nhìn thấy vệt sáng bất thường trên bầu trời.

Ông Datuk Azlikamil Napiah, tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Malaysia, cho biết vật thể nghi là thiên thạch này là mảnh vỡ từ kính viễn vọng không gian của NASA khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Ông nói thêm: "Quá trình quay trở lại đã được NASA kiểm soát và giám sát để tránh bất kỳ sự cố hoặc thương vong nào. Cho đến nay, nó không liên quan đến lãnh thổ Malaysia".

Vệt sáng được phát hiện trên bầu trời

NASA thông báo, trong một tuyên bố chính thức, rằng Đài quan sát Neil Gehrels Swift đã quay trở lại khí quyển Trái đất vào lúc 7h39 sáng ngày 4/11 theo giờ EST. Vệ tinh này được xác định rơi xuống khu vực Bắc Sumatra, Indonesia. Trước đó, Swift được phóng lên không gian với nhiệm vụ nghiên cứu những vụ nổ có năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ.

Trước đó, NASA từng nhận định một số bộ phận của tàu vũ trụ có khả năng không bị phá hủy hoàn toàn trong quá trình quay trở lại khí quyển Trái đất. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các mảnh vỡ gây thiệt hại được ước tính ở mức khoảng 1/2.100.