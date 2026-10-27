Clip cứu người đàn ông chới với trên sông Hương ở Huế. Nguồn: NDCC.

Lúc 21h04 ngày 26/10, Trung tâm 114 tiếp nhận tin báo về vụ việc. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường.

Đến 21h06 cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt, phối hợp với Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT) và người dân cứu sống nạn nhân.

Nạn nhân là anh N.Q.T. (trú tại TP Huế), được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Lực lượng chức năng ứng cứu nạn nhân. Ảnh: CACC.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội 0 đồng SOS75 Huế cho biết, khi đang hỗ trợ cứu hộ xe máy, anh nhận được tin báo có người nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương.

Sau đó, anh đến khu vực bến sông và phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước nên bơi ra ứng cứu. Nạn nhân sau đó được sơ cứu và bàn giao cho lực lượng chức năng.